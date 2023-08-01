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Раскрыт новый метод экономить на продуктах

Нутрициолог Свиридова предложила готовить меньше для экономии продуктов
01 августа 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/Lyndon Stratford

Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что одним из способов сэкономить на продуктах являются покупка и приготовление меньшего количества еды.
«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объёма. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — пояснила в беседе с Газета.ру Свиридова.

Кроме того, сэкономить помогут анализ и фиксация своих расходов на еду.


Также можно экономить с помощью сервисов кэшбека в торговых сетях, позволяющих накапливать баллы и получать скидки.

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#здоровье
#рекомендации
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В Подмосковье откроют около 500 точек продажи бахчевых
01 августа 2023, 14:28

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области будет работать около 500 мест продажи бахчевых культур. Сезон продажи арбузов и дынь стартует в регионе в начале августа и продлится до конца октября, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Купить бахчевые можно также в сетевых супермаркетах. Нестационарные точки продаж для удобства покупателей отмечены на Яндекс.Картах. В основном в регионе продают арбузы из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана. 
 
Стоимость арбуза в этом году варьируется от 24 до 57 рублей за килограмм, а дыни – от 90 рублей за килограмм. 
 
Покупать спелый и безопасный продукт нужно в специализированных центрах, а также официальных городским торговых точках, где вся продукция сертифицирована. 
 
Дома арбуз или дыню необходимо обработать специальным средством для мытья овощей и фруктов, а затем ополоснуть кипяченой водой.

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#дыня
#бахчевые
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Как выбрать арбуз: форма, вес, пятно
Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз
01 августа 2023, 13:38

Фото: IStock/coffeekai

Август – сезон арбузов. Магазины заполонили крупные зелёные ягоды. Но при покупке арбуза важно уделить внимание нескольким важным аспектам, чтобы выбрать свежий, сочный и сладкий экземпляр. Редакция «Радио 1» собрала полезные советы, которые помогут вам правильно выбрать арбуз.

Какой формы должен быть спелый арбуз

Хороший арбуз должен быть крупным, равномерной формы и без видимых дефектов. Избегайте арбузов с явными неровностями, вмятинами или трещинами на кожуре.

Можно ли по весу определить спелость арбуза

Да. Чтобы понять, что арбуз спелый, его нужно поднять и оценить его вес. Спелые арбузы обычно тяжелее, так как содержат больше воды.

Как выбрать арбуз по звуку

Постучите по поверхности арбуза. Звук должен быть глухим, что указывает на спелость. Если арбуз издаёт звук, похожий на пустоту, это может указывать на несозревший или перезревший фрукт.

Какие пятна должны быть на арбузе

Посмотрите на дно арбуза, там должно быть большое жёлто-кремовое пятно. Это свидетельствует о том, что арбуз полностью созрел на солнце. Будьте уверены, — выбранный арбуз будет сладким.
Фото: IStock/Nadya So

Как по кожуре выбрать спелый арбуз

Хороший арбуз должен иметь гладкую и блестящую кожуру. Избегайте покупки арбузов с мягкой, морщинистой или матовой кожурой.

Каким должен быть хвостик у арбуза

Самый известный способ определить спелость арбуза – посмотреть на его хвостик. Он не должен быть свежим или пересохшим. Если он полностью засохший, это может свидетельствовать о том, что арбуз перезрел.

Где купить арбуз

Приобретайте арбузы на надёжных рынках или у проверенных продавцов. Рынки пользуются большущим преимуществом ввиду богатства выбора, а также возможности поторговаться с продавцом. Помните, что сезон спелости арбузов ограничен, и они лучше всего вкусны и сочны летом.

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#арбуз
#магазин
#лето
#советы
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1 августа стартует сезон продаж дынь и арбузов в Долгопрудном
01 августа 2023, 12:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами и дынями, так как именно в этот период они полностью созревают, становятся сочными и сладкими.
Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами и дынями, так как именно в этот период они полностью созревают, становятся сочными и сладкими.

В подмосковном городе Долгопрудный во вторник, 1 августа, официально стартует сезон продажи арбузов и дынь, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«В нашем городе разрешена продажа на трех уличных торговых точках. Торговля бахчевыми также идет в магазинах и фруктово-овощных палатках. В основном, арбузы и дыни к нам привозят из Дагестана, Астраханской области, Краснодарского края», — пояснила главный эксперт отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Долгопрудного Ирина Герасимова.
Официальные точки продажи бахчевых располагаются по адресам: 
— ул. Академика Лаврентьева, напротив дома 21;
— ул. Лихачевский проспект, у дома 64;
— ул.  Спортивная, напротив дома 10.

Продавцы бахчевых предъявляют все документы, подтверждающие безопасность продукции. Каждый покупатель может попросить документы безопасности, справки на наличие нитратов и договор-разрешение на продажу. 

Официальные точки продажи бахчевых будут работать до 1 ноября.

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Аналитик Кашин рекомендовал покупать вещи к сезону на распродажах
31 июля 2023, 16:50

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Аналитик Даниил Кашин заявил, что вещи по выгодной цене к следующему сезону можно приобрести на распродажах, которые проводятся магазинами.
По словам эксперта, скидки на таких распродажах могут достигать 70%.

«Ещё один выгодный путь — оформление вещи на сайте магазина. Нередко бывает, что цена там на 15-20% ниже благодаря различным акциям и предложениям», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кашин.

А вот рынков специалист советовал избегать из-за зачастую некачественного товара, который продаётся по завышенной цене.

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#одежда
#покупки
#потребитель
#цена
#рекомендации
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Шоколадная продукция от «Ферреро» подорожает на 7-8%
29 июля 2023, 15:23

Фото:istockphoto/PUZURIN

«Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают к осени на 7–8% из-за курса рубля.
Baza пишет, что осенью компания «Ферреро» поднимет цены на всю продукцию, где есть шоколад.
 
Дело в том, что какао-масло компания закупает на зарубежной бирже. За последнее время курс рубля сильно упал. Рублёвые цены на масло вырастут, вслед за ними подорожают конфеты, киндер-сюрпризы и Нутелла.
 
Пока продукты производят из сырья, которое закупали по старому курсу.
 
Baza сообщает, что «Ферреро» не планирует уходить из России, передавать или продавать свой бизнес. В компании начали планировать бюджет на следующий год.

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#шоколад
#продукты
#цены
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Экс-замглавы Минсельхоза Холод спрогнозировал рост цен на гречку
29 июля 2023, 13:36

Фото:istockphoto/ALEKSEI BEZRUKOV

В нынешнем году цены на гречневую крупу могут вырасти.
Об этом сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва». Привести к росту цен может ажиотажный спрос со стороны россиян.
 
«Гречка в себе несёт все тяготы настроения населения. Как только население о чем-нибудь начинает тревожно думать, так мгновенно возникает потребность идти и покупать почему-то гречку», —рассказал Леонид Холод.
При этом в данный момент причин для резкого подорожания нет. Но гречка, как и другие крупы, начнёт расти в цене из-за продуктовой инфляции.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны. 

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#гречка
#цены
#продукты
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RT: Нутрициолог Свиридова рассказала, как выбрать арбуз и дыню
29 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/pilipphoto

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в эксклюзивной беседе с телеканалом RT, как выбрать арбуз и дыню. По её словам, необходимо постучать по арбузу ладонью или пальцами: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим.
«Можно немного поскрести кожуру: если чувствуете травянистый запах, это спелый арбуз. Если запаха нет, скорее всего, он будет недозрелым. <...> Оттенок не влияет на вкус, главное, чтобы он был не блёклым, а ярким и чётким. Бурый сетчатый рисунок на кожуре — признак того, что арбуз будет ароматным и вкусным», — объяснила эксперт. 

Кроме того, подчеркнула Свиридова, у каждого арбуза на боку должно быть «земляное пятно» жёлтого или оранжевого цвета. Это последствия того, что арбуз лежал на земле правильно, и при созревании получал достаточно солнечного света.

Что касается дынь, то признак их качества — это характерный сахарный запах. Форма же плода при этом может быть любой — хоть овальной, хоть круглой (это зависит от сорта).

«Вы легко угадаете свежий плод по сладкому, медовому запаху или ненавязчивым грушевым ноткам. Слабый или травянистый запах присутствует у неспелой дыни. Даже если она выглядит качественной, но совсем не пахнет, лучше её не покупать», — акцентировала нутрициолог.

Наконец, у спелой дыни должны быть сухие чешуйки и ребристая поверхность — это явный признак того, что она зрела в поле, а не на складе. Если надавить на дыню с противоположной от её хвостика стороны, то она должна слегка пружинить.

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#арбуз
#дыня
#советы
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Как накопить крупную сумму при зарплате 30 тысяч рублей?
Экономист Липсиц: у каждого человека должен быть запас денег, равный зарплате за шесть месяцев
28 июля 2023, 12:20

Фото: IStock/Zhanna Danilova

В интернете можно найти рассказы экспертов, бизнес-коучей и простых людей о том, что накопить деньги можно даже при небольшой зарплате. Но на практике это получается не у всех. Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц рассказал «Радио 1» о самом рабочем методе накопления и объяснил, почему люди не умеют откладывать деньги.

Зачем нужно копить деньги

Человек не защищён от угрозы потери работы, от травм, от тяжёлой болезни. И мы говорим о том, что каждый человек должен иметь некий страховой запас денег, который равен его шестимесячному заработку.

Кто может копить деньги

По словам специалиста, не каждый человек может скопить даже небольшую сумму денег. Накопления требуют и силы воли и систематизированного взгляда управления деньгами, и не все люди обладают такими качествами и способностями. При этом, уровень зарплаты неважен.

Как копить деньги правильно при маленькой зарплате

Чтобы понять, способен ли человек откладывать деньги, Игорь Липсиц предложил лёгкий и рабочий метод:

1. Нужно сесть и на бумаге составить бюджет на месяц. Нужно указать, на что тебе нужно потратить, сколько и на какую цель уйдёт денег: сколько на коммунальные расходы, сколько на оплату аренды, сколько на дорогу до работы и обратно, на питание. Если ты не можешь этого сделать, то забудь о сбережениях, это не для тебя.

2. Если после подсчёта хоть какие-то деньги остаются, то можно их копить. Но если эти текущие расходы съели весь заработок, то о сбережении говорить бессмысленно.

3. Если остаётся сумма, нужно предположить, сколько ты можешь каждый месяц откладывать. Допустим, человек зарабатывает 30 тысяч в месяц. Он посчитал, что все расходы укладываются в 27 тысяч, и ещё 3 тысячи – это где-то 10% от месячного заработка — он может отложить. Вот тогда можно пытаться какую-то программу сбережений реализовывать.

4. Если человек зарабатывает 30 тысяч в месяц чистыми, то у него должен быть прикопан запас 180 тысяч рублей, чтобы он мог шесть месяцев продержаться пока выздоровеет, встанет на ноги, найдёт работу и сможет снова зарабатывать. Если человек будет каждый месяц откладывать 3 тысячи рублей, то за год соберёт 36 тысяч, и за пять лет сможет собрать 180 тысяч рублей. Это минимальная программа. И если вы не способны её реализовать и за 5 лет собрать сбережения, равные 6-месячным доходам, то можете не пытаться накопить деньги.

5. Когда вы накопите 180 тысяч рублей, то остальные деньги можно пытаться куда-то вкладывать, покупать ценные бумаги, помещать деньги на депозиты в банке, покупать валюту. Но это только после того, как ты накопил минимальный запас.

Куда можно откладывать деньги

Экономист рекомендует отказаться от банковской карты, снять деньги на следующий день после получения зарплаты, отложить три тысячи в конверт и забыть про них. Таким образом можно будет жить, исходя из заработка 27 тысяч рублей.

Также деньги можно класть в банк на депозит. Можно сделать счёт пополняемый, но без возможности снятия денег. Это поможет избежать искушения забрать сбережения, а небольшим бонусом станут проценты. 

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#деньги
#бюджет
#накопления
#сбережения
#зарплата
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В России резко подорожал длиннозерный рис
26 июля 2023, 10:08

Фото:istockphoto/Andrii Medvediuk

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны.
Аркадий Злочевский считает, что изменение цен связано с мировой конъюнктурой, а именно с запретом на вывоз белого риса из Индии. При этом Злочевский напомнил, что Россия закупала в Индии исключительно рис басмати, не попадающий под действие введенного запрета.
 
Президент Российского зернового союза рассказал, что ежегодно россияне потребляют 1 млн тонн риса, из которых пятая часть приходится на длиннозерный рис.
 
При этом круглозерного риса в стране хватает как для внутреннего потребления, так и для поставок за рубеж.

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#рис
#цены
#продукты
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