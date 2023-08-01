Раскрыт новый метод экономить на продуктах

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Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что одним из способов сэкономить на продуктах являются покупка и приготовление меньшего количества еды.
«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объёма. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — пояснила в беседе с Газета.ру Свиридова.
Кроме того, сэкономить помогут анализ и фиксация своих расходов на еду.
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