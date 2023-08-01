Раскрыт новый метод экономить на продуктах

В интернете можно найти рассказы экспертов, бизнес-коучей и простых людей о том, что накопить деньги можно даже при небольшой зарплате. Но на практике это получается не у всех. Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц рассказал «Радио 1» о самом рабочем методе накопления и объяснил, почему люди не умеют откладывать деньги.