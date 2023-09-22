Развожаев: гражданская инфраструктура не пострадала при ударе по Севастополю

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при ракетной атаке по штабу ЧФ в Севастополе гражданская инфраструктура не пострадала, также нет пострадавших среди людей, которые находились рядом в момент удара.
«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что не зафиксировано даже выбитых стекол в близлежащих дома.
Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек, один военный погиб.
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Элина Позднякова