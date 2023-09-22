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Развожаев: гражданская инфраструктура не пострадала при ударе по Севастополю

22 сентября 2023, 14:53
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при ракетной атаке по штабу ЧФ в Севастополе гражданская инфраструктура не пострадала, также нет пострадавших среди людей, которые находились рядом в момент удара.
«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что не зафиксировано даже выбитых стекол в близлежащих дома.


По его словам, в настоящее время пожарные продолжают тушить огонь в здании штаба флота. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Ситуация контролируется.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек, один военный погиб.

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#земля
#пожарные
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#всу
#удар
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Экономист Селянин назвал последствия административных методов контроля цен
Экономист Селянин: невозможно избежать увеличения цен на продукты питания
21 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/monticelllo

Власти в скором времени начнут регулировать рост цен административными методами, однако это повлечёт за собой ряд негативных последствий. Об этом «Аргументам недели» заявил экономист-аналитик Константин Селянин.
Он напомнил, что два года назад Россия находилась в аналогичной ситуации. Поднявшиеся цены на базовые продукты питания не смогли урегулироваться рыночными способами. Тогда было принято решение перейти к административным методам.

Однако, по словам собеседника «Аргументов недели», давление на розничные цены хоть и приведёт к снижению цен на ряд продуктов, но всё-таки поспособствует увеличению стоимости других. Так, сетевые магазины могут удешевить хлеб, крупы, молочные продукты, но увеличить стоимость на мясо, сыр, колбасные изделия.

В заключение Селянин отметил, что ситуация на рынке в любом случае ударит по кошельку потребителя.

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#продукты
#цена
#экономика
#рынок
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«Ведомости»: Картофель нового урожая упал в цене почти на 30% за месяц
21 сентября 2023, 15:41

Фото: istock / Roxiller

В России резко обвалились цены на картофель нового урожая. В конце августа картофель стоил 19 рублей за килограмм, что составило 27% снижения от цены на конец июля.
Информацию сообщает газета «Ведомости» ссылаясь на данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября.

Годом ранее стоимость картофеля составляла 36 рублей за килограмм. Статистика отображает стоимость немытой картошки, которую производители предлагают торговым сетям в мешках по 25 кг.

Причиной падения стоимости корнеплодов стал высокий урожай, который спровоцировал переизбыток картофеля на рынке. Об этом рассказала Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза.

По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали 5,5 миллиона тонн картофеля — на 4,5 % больше, чем в прошлом году.

Ранее АККОР сообщал о росте цены на свинину на 10-20%. Также генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщал о возможном росте цент на яйца на 15%.

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#картофель
#урожай
#цены
#статистика
#производители
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Минздрав заметил снижение интереса россиян к суррогатному алкоголю
НИИ Минздрава: доля потребления нелегального алкоголя упала на 25%
16 сентября 2023, 13:55

Фото: IStock/Igor Dudchak

Россияне стали реже пить нелегальный алкоголь. Об этом РИА Новости заявили в Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава.
Отмечается, что с 2019 по 2022 год процент потребления суррогатного алкоголя среди россиян снизился с 33 до 25,3. Также снижается расчётное потребление крепких алкогольных напитков — с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литов в 2021 году и 4,9 литров в 2022 году. 

При этом, отмечают специалисты, розничные продажи крепких напитков наоборот выросли. Так, в 2021 году было продано 2,91 литра такой продукции, а в 2022 — 3,08 литра. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в России удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Так, потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом.

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#алкоголь
#россияне
#минздрав рф
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Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20%
ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20% с 1 октября
16 сентября 2023, 12:47

Фото: IStpock/Kesu01

В октябре ставка НДС на бургеры в России вырастет на 20%. Специальный налоговый код ввела Федеральная налоговая служба.
Сообщатся, что нововведение вступит в силу с 1 октября. В ведомстве уточнили, что налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%. До этого к этим товарам применялась ставка 10%, так как их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

Теперь специальный код будет действовать для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

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#ставка
#налог
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Профессор Чеглов: Гречка может подешеветь до 70 рублей из-за рекордного урожая
15 сентября 2023, 01:28

Фото: iStock/nataliaspb

В 2023 году гречка на фоне ожиданий рекордного сбора гречихи начала дешеветь. По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслава Чеглова, если прогноз по урожаю окажется верным, цены снизятся еще больше.
Минсельхоз ранее прогнозировал валовый сбор гречихи в этом году выше уровня 2022 года. Такая оценка еще не получила окончательного подтверждения, однако с начала 2023 года отпускные цены на гречку снизились на 12,3%.

«Оптовики делают это по итогам хорошего прошлогоднего урожая, теперь очередь за розницей. Относительно максимумов розничные цены опустились весьма заметно, хотя их разброс впечатляет. На полках есть продукт и по 200, и по 100 рублей за пачку», — цитирует агентство «Прайм» слова собеседника.

Чеглов добавил, что при подтверждении прогноза можно ожидать розничные цены на уровне 70-90 рублей.

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#минсельхоз
#гречка
#россия
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Россиянам раскрыли, как сделать спальню комфортной и уютной для отдыха
Дизайнер Русяева рекомендовала обустроить спальню в мягких тонах
13 сентября 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/Victoriia Kovalchuk

Дизайнер интерьера Ольга Русяева заявила, что дом должен обустраиваться по вкусу хозяев для того, чтобы им было там по-домашнему тепло.
При этом спальню лучше сделать в нейтральных и мягких тонах, располагающих к отдыху и релаксу. По её словам, здесь могут подойти бежевый, светло-зеленый, голубой, сиреневый цвета.

«Они визуально расширяют пространство, создают ощущение свежести и легкости. Темные насыщенные цвета для спальни лучше не использовать, так как они могут давить и вызывать дискомфорт», — пояснила в беседе с NEWS.ru Русяева.

Она отметила, что при выборе рисунков или узоров для интерьера спальни лучше отдать предпочтение цветочным принтам, тонким полоскам или абстрактным узорам.

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Автоэксперт Овчинникова: «Цены на запчасти в России вырастут»
13 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/yuryRumovsky

Директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила о грядущем росте цен на автозапчасти.
Причиной такому сценарию является, по её словам, валютная переоценка.

«Цены на запчасти в России вырастут. Основная причина подорожания деталей – валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики. На рынке запчастей существует временная задержка в ценообразовании, поэтому мы ожидаем, что цены на некоторые позиции еще не отреагировали на курсовой скачок», — пояснила в беседе с Газета.ру Овчинникова.

Специалист спрогнозировала рост цен на автозапчасти к концу года на 10-15% при условии, что изменений с курсом российской валюты не будет.

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#цены
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Названы регионы, где алкоголь покупают больше всего
«Ведомости»: НАО, Сахалин и Карелия лидируют по продажам алкоголя
13 сентября 2023, 12:23

Фото: istock / Vicky Gosselin

В первом полугодии 2023 года самыми активными регионами среди покупки алкоголя стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Калерия.
«Ведомости» подсчитали показатели  на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которую ведёт Росстат.

Самый малонаселенный Ненецкий регион (Архангельская область) занял первое место по продаже спиртных напитков, на одного жителя с января по июнь 2023 года в среднем приходится 6,2 литра этанола. Второе место в списке занимает Сахалинская область с объемом 5,54 л этанола на душу населения. На третьем разместилась Карелия с объемом 5,51 литров этанола на человека. Следующими регионами стали Коми и Мурманская область (по 5,4 литра)

Самым «трезвым» традиционно стал Северо-Кавказский федеральный округ –  по данных ЕМИСС значения доходят в Чечне до 0,07 л этанола, в Ингушетии 0,1 л, Дагестане 0,4 л и Кабардино-Балкарии 0,5 л. 

Новосибирская, Калининградская и Ленинградская область и Москва расположились в середине списка со значениями от 3,37 литров до 2,65. Общий средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения.

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#росстат
#покупки
#регион
#коми
#алкоголь
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«Известия»: В российском квасе обнаружили тройное превышение дозы алкоголя
11 сентября 2023, 16:40

Фото: istock / Maksim Tikhonov

Национальный союз защиты прав потребителей обнаружили в квасах алкоголь, превышающий норму в три раза. Общественники с помощью лабораторных исследований обнаружили превышение в 30% проверенных напитков.
Представители организации настаивают на изъятии напитков с повышенным содержанием спита из оборота, сообщение уже направлено в кабинет министров.  Также представители заявили о необходимости выработки механизма, контролирующего напитки на предмет содержания алкоголя, сообщают «Известия».

Генеральный директор производителя «Фонтан», выпускающей квас «Царские припасы», Александр Швидко выразил сомнения в корректности методики исследования. Он указал, что условия выбора образцов неизвестны, соблюдался ли температурный режим при доставке экземпляров в лабораторию.

Живой квас может бродить на полке в магазине, из-за чего и растет доля спита, которая может нанести вред детям или водителям автомобилей. В правительстве ответили, что письмо общественников направили в Роспотребнадзор.

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#роспотребнадзор
#алкоголь
#напитки
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