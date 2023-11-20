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РБК: Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

20 ноября 2023, 09:09
Фото: istock / Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Фото: istock / Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Из аптек России постепенно стали пропадать сильнодействующие психотропные препараты из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, в середине ноября 2023 года препарат от эпилепсии «Фризиум» можно было купить только в двух аптеках Москвы и в 56 аптеках страны, а транквилизатор «Золомакс» нельзя было купить в Тамбовской и Воронежской областях. Как минимум у 8 из 20 зарегистрированных в РФ сильнодействующих наркотических препаратов имеются трудности с доступностью в регионах.

Причиной этого стало ужесточение продаж с 1 сентября. Теперь аптека недостаточно лицензии для продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Также должно быть специальное разрешение, которое нужно получать на каждую аптеку, а не на юридическое лицо.


Дефицит препаратов возник из-за ужесточения требований к их обороту и риска «несоразмерных нарушениям» штрафов.

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#лекарство
#рф
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Автоэксперт Кондрашов перечислил признаки подготовки к угону авто
20 ноября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Автоэксперт Андрей Кондрашов заявил, что понять, что машина готовится к угону, можно по установленным радиомаякам или заблокированному сигналу охранной системы.
Так, по его словам, нередки случаи, когда злоумышленники блокируют сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом. Автомобилист же, в свою очередь, думает, что в пульте просто разрядилась батарейка, и когда он идёт ее менять, происходит похищение автомобиля.

«GPS-маяки, в свою очередь, ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место – под сиденье или в нишу для запасного колеса. Но без помощи специального оборудования его обнаружить невозможно», — добавил в беседе с Газета.ру Кондрашов.

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#авто
#безопасность
#автомобилисты
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Экономист Ильдаров назвал самый главный фактор выбора постельного белья
Экономист Ильдаров: «Постельный текстиль должен быть из 100%-ного хлопка»
20 ноября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Кандидат экономических наук, президент Ассоциации Текстильщиков России Шамхал Ильдаров заявил, что при выборе белья необходимо ориентировать на его состав.
Так, по его словам, постельный текстиль должен быть хлопковым.

«Постельный текстиль обязательно должен быть сшит из 100-процентного хлопка — это первый и самый важный фактор», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильдаров.

Он также отметил, что не следует покупать бельё с различными рисунками, поскольку зачастую все изображения нанесены на ткань красителями.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что основным и главным трендом следующего 2024 года станет поло. Как передаёт utro.ru слова специалиста, эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне.

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#дом
#рекомендации
#покупки
#стиль
#мода
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Экономист Кричевский назвал единственный продукт, который не подорожает в 2024 году
Экономист Кричевский назвал продукт, который не подорожает в 2024 году
20 ноября 2023, 13:58

Фото: IStock/Bet_Noire

В 2024 году цены на продукты в российских магазинах продолжат расти. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Это обусловлено нехваткой мощностей для хранения урожая, перерасчётом коммунальных услуг и высокими ставками по кредитам.
«Например, картофель подорожает уже весной. У нас закончатся запасы, придётся завозить новые, из-за этого картошка будет импортная. Это происходит из года в год со всем урожаем, потому что средств хранения у нас недостаточно. Это типичная русская черта: мы сначала собираем рекордный урожай, а потом до трети этого урожая теряем», — заметил экономист.
Кричевский подчеркнул, что уже во втором полугодии на ценах отразится перерасчёт коммунальных услуг. Напомним, ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ: в Москве — 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в среднем по России —9,8%.
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Меньше всего в 2024 году подорожает «социальный хлеб», то есть тот, что продаётся без торговой наценки, отметил экономист. 
«Подорожает всё, потому что выросли ставки по кредитам, выросли расходы у производителей, и они говорят об этом открыто, выросли затраты на семена. Всё это перекладывается в цены. За исключением социального хлеба, – это самые ходовые батоны и буханки. Потому что на эти продукты цены жестко не контролируются. Но это не хлеб, это размороженные полуфабрикаты», — заключил собеседник.
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В России подорожала хурма при рекордном урожае
#жкх
#картофель
#продукты
#хлеб
#цены
#рост
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В России подорожала хурма при рекордном урожае
18 ноября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/DiyanaDimitrova

Рекордный урожай хурмы собрали в 2023 году в России.
РЕН ТВ пишет, что на прилавках хурмы от отечественного производителя меньше, чем от зарубежных, да и цены сильно завышены. Стоимость килограмма хурмы может доходить до нескольких сотен рублей. 

«Азербайджанская сейчас подешевле - 450 рублей килограмм. А испанская 800 рублей килограмм», – сообщила корреспонденту РЕН ТВ Мураду Магомедову продавец Светлана.  
По словам продавцов, российской хурмы на прилавках нет. При этом в стране хурму выращивают в Дагестане, в Краснодарском крае и в Крыму. Сейчас идёт сбор урожая. Урожай в нынешнем году рекордный. В Дагестане соберут минимум 20 тысяч тонн хурмы. 

«В Дагестане у садоводов килограмм хурмы стоит 40 рублей, а в Москве на прилавках в среднем 250. То есть в 6 раз дороже», – рассказывает корреспондент.  
Цена за килограмм складывается из следующих показателей: садовод продал за 40 рублей, к этому нужно прибавить упаковку, логистику, накрутку посредников и почти двукратную наценку розничного продавца.  

«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить, и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», –заявил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
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В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
18 ноября 2023, 10:22

Фото: istockphoto/Paperkites

Доля сделок с обменом на рынке Московского региона в следующем году может вырасти в 3 раза.
Такой вывод сделали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишет «Лента.ру».

По данным аналитиков, сейчас обмен составляет незначительную долю от общего количества сделок — от 3 до 5%. В 2024 году тенденция, возможно, изменится. Спрос на такой формат приобретения недвижимости увеличится до 15%. Рынок ранее сталкивался с подобной ситуацией в 2014-2015 годах, когда следом за стремительным ростом ключевой ставки, увеличились ставки по ипотеке.

Часть покупателей предпочитают обмен с примерно одинаковым метражом жилья, чтобы переехать в новую локацию, а другие ищут возможность увеличить жилплощадь.

Высокие ставки на вторичные квартиры многим не позволяют приобрести лот стандартным методом, чтобы уложиться в запланированный бюджет. В итоге люди выбирают альтернативу: начинают поиск собственника, который готов на сделку в формате обмена. При этом при обмене малогабаритных квартир на крупногабаритные обычно требуется доплата.

Главная сложность обмена связана с тем, что на вторичном рынке почти невозможно найти похожие лоты с аналогичной площадью, количеством комнат, планировкой, а также ремонтом, инфраструктурой, транспортной доступностью. 

«Сделка с обменом проводится по договору мены или купли-продажи. До ее заключения важно проверить документы собственника, убедиться нет ли на квартире обременений, а также оценить реальную выгоду обмена, учтя все характеристики объекта», — напоминает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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#жильё
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#покупка
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Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
17 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/pada smith

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз предположил, что до конца года цены на алкоголь сохранятся розничными сетями на прежнем уровне.
«Ничего не подорожало практически. Более того, судя по всему, розничные сети будут держать цены до конца этого года на нынешнем уровне. Они ещё месяц-два назад обратились к поставщикам, у сетей свой большой запас продукции. Поэтому думаю, никакого повышения цен до конца этого года не будет», — поделился мнением в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

А вот с начала года, а точнее с 1 января, по мнению эксперта, рост цен на алкогольную продукцию вполне вероятен, поскольку в начале года цены на товары традиционно растут.

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#товары
#продукты
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В Союзе потребителей призвали не верить «индексу оливье»
17 ноября 2023, 15:36

Фото: IStock/Dmitry Koshelev

Стоимость салата оливье в России рецептов выросла почти в полтора раза. Авторы Telegram-канала Mash подсчитали, что тазик оливье с колбасой по сравнению с декабрём 2022 года подорожал с 785 до 1201 рубля.
Однако сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов усомнился в методах подсчёта индекса. В эфире «Радио 1» он рассказал, что по данным Росстата, салат подорожал всего на 10%. 
«У авторов морковка подорожала в два с половиной раза, а по данным Росстата и оператора фискальных данных, всего на 4,5 процента, колбаса на 5,5%, а не в полтора раза, картофель вообще по Росстату подешевел на 10 процентов <…> В этом году со стороны Росстата нет индекса по оливье, но в целом, если смотреть отдельно цены на продукты, то общее подорожание варьируется в пределах 10 процентов», — заметил он.
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#картофель
#салат
#продукты
#колбаса
#цены
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Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год
Главред «Русского табака» Королев назвал самый популярный товар у россиян
16 ноября 2023, 13:59

Фото: IStock/FabrikaCr

Продажи сигарилл в третьем квартале 2023 года выросли на 105,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го года. Об этом говорится в обзоре «Центра развития перспективных технологий» и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Королев Максим рассказал, что это может быть случайным явлением. В беседе с «Радио 1» он объяснил, что после введения маркировки лишь немногие поставщики продолжили работать с российским рынком.
«Это случайные явления от каких-то решений, в частности, в последние годы этим решением было введение маркировки. Перед введением были большие поставки, чтобы успеть отработать до полного запрета розничных продаж немаркированных сигарилл. Потом была огромная разница почти в год. После этого мало кто из импортёров восстановил свои позиции на рынке импорта сигарилл. Сейчас можно прогнозировать, что только в 2024 году и 2025 будет некоторых подъём поставок», — сказал эксперт.
Королев подчеркнул, что продажи сигарилл в России существенно ниже сигарет и стиков. В год россияне потребляют примерно 10 миллионов штук сигарилл, в то время как потребление сигарет оценивается в 200 миллиардов штук.
«Стиков на этом фоне у нас потребляется десятки миллиардов, примерно в 10 раз меньше, чем сигарет. С сигариллами не идёт речь о миллиардах вообще, это может быть 10 миллионов штук, а сигары – это вообще единицы миллионов», — заключил собеседник.
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В Ассоциации рыбопромышленников предсказали дальнейшее снижение цен на икру
В Ассоциации рыбопромышленников объяснили снижение цен на красную икру
16 ноября 2023, 11:55

Фото: IStock/Avtor

В ноябре 2023 года цены на икру в России начали снижаться. Согласно исследованию ресурса «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость красной икры уже упала на 4%, до шести тысяч рублей за килограмм.
Президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал, что стоимость импортных деликатесов действительно может снизиться на рынке из-за укрепления рубля. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«То, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем тоже зависит курса. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что продукция российского производства может, наоборот. Вырасти в цене из-за высокого спроса в предновогодний период.
«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов», — заключил он. 
Ранее «Радио 1» ​рассказывало, какие продукты к новогоднему столу также могут вырасти в цене. Подробнее ​читайте в нашем материале

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#импорт
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