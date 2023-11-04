Риелтор Самойлов советует не покупать в этом году вторичное жильё

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Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

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Инфляция в стране будет оставаться на прежнем уровне в 2024 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Однако стоимость на некоторые продукты все таки возрастет. На 15% дороже могут стать креветки, крабы, красная икра, сыры и лангустины. Некоторые виды мяса также поднимутся в цене. Речь идет о возможном подорожании баранины, говядины, индюшатины и козлятины.В цене может подняться бакалея, так как спрос на нее будет расти. Однако государство обращает внимание на ценовую политику и базовые товары в цене повышаться не должны.Специалисты уверены, что в 2024 году вновь поднимутся цены на газ, воду и электроэнергию. Как правило коммунальные тарифы подвергаются индексации планово и рост цен происходит постепенно. В начале года за коммунальные услуги возможно предстоит заплатить на 2-4% больше, чем обычно. К концу года процент инфляции на этот вид услуг составит 4-6%.По предварительным прогнозам, алкоголь в России в будущем году подорожает на 5-9% в зависимости от акцизов. Ценоизменение затронет вино, шампанское и коньяки. До 15% поднимутся цены на зарубежную спиртосодержащую продукцию. Рост цен на табачную продукцию не превысит 5-10 рублей за пачку.Газированные напитки подорожают на 2-3 процента. Это связано с недавним изменением в законодательстве. Прежде был введен акциз на любую газированную продукцию.Государство пытается сдерживать рост цен на топливо и контролирует искусственную инфляцию. Федеральная антимонопольная служба проводит проверки частных АЗС, чтобы исключить продажу бензина по завышенным ценам. Однако цена на бензин может остаться на прежнем уровне или подскочить, так как закупленный по старым ценам по-прежнему находится в реализации.В июле 2023 года операторы сотовой связи обратились к правительству с просьбой разрешить им поднять тарифы на 5%. Минцифры соответствующего решения в настоящее время не давало. Сотовые компании продолжают настаивать на индексации тарифов и аргументируют такую необходимость модернизацией сетей.



