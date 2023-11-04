Риелтор Самойлов советует не покупать в этом году вторичное жильё

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Покупку квартир на вторичном рынке рекомендуют отложить до следующего года.
Такой совет россиянам дал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Экспер утверждает, что цены на готовое жильё пока не начали снижаться под влиянием сокращающегося спроса.
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Экспер утверждает, что цены на готовое жильё пока не начали снижаться под влиянием сокращающегося спроса.
«Вероятно, они пойдут вниз в будущем году. При этом ипотека значительно подорожала. В таких условиях, конечно, с экономической точки зрения покупать квартиру, а именно вторичное жильё, плохо и невыгодно», —утверждает Самойлов.А вот с приобретением квартир в новостройках нужно поторопиться, так как на них пока действуют льготные программы.
«Если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В случае вторичного жилья— это не очень целесообразно и рентабельно», — сказал в заключении эксперт.Ранее сообщалось, что ФАС разберётся с необоснованно подорожавшими стройматериалами. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в кабмине уже обсудили ситуацию с увеличением стоимости стройматериалов. Особенно власти обеспокоены ростом цен на арматуру, трубы и цемент.
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Мария Фирсова