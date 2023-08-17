Роскачество рассказало, на какие уловки идут продавцы при распродажах

Фото: iStock/stickerside
Во время распродаж нужно внимательно изучать все условия акции перед покупкой товара, поскольку некоторые продавцы используют уловки в периоды распродаж: например, создают искусственный ажиотаж, завышают цены перед скидкой или же продают неходовой товар. Об этом рассказали журналистами РИА Новости в Роскачестве
В ведомстве привели примеры того, как ритейлеры могут повышать цены перед распродажами, а затем делать скидки на 50% и более, что может привести к одинаковой цене со скидкой и на старте продаж.
Иногда порой онлайн-магазины предлагают круглогодичные скидки сразу на все товары, однако, если сравнить цены на нескольких торговых площадках, то может оказаться, что акционная стоимость в одном месте – это обычная цена в другом.
Также продавцы могут предлагать аксессуары или подарки при покупке более дорогого товара, но это может быть способом избавиться от плохо продающегося или неликвидного товара. «Не лишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе. Возможно, в другом магазине общая цена на оба устройства будет ниже, чем по акции», — отметили в Роскачестве.
Не гнушаются отдельные недобросовестные продавцы и созданием искусственного дефицита для давления на потребителя с последующей продажей товара по завышенной цене — в надежде на то, что человек купит то, что ему так сильно нужно, уже буквально за любые деньги.
Специалисты Роскачества напомнили, что потребители в любом случае должны как минимум «уметь определять подлинность сайта и не вестись на подозрительные сообщения», а также внимательно изучать условия реализации того или иного товара.
Читайте также:
Аналитик Кашин рекомендовал покупать вещи к сезону на распродажах
Как не попасться на удочку мошенников во время распродаж
Как обманывают покупателей во время распродаж
Иногда порой онлайн-магазины предлагают круглогодичные скидки сразу на все товары, однако, если сравнить цены на нескольких торговых площадках, то может оказаться, что акционная стоимость в одном месте – это обычная цена в другом.
Не гнушаются отдельные недобросовестные продавцы и созданием искусственного дефицита для давления на потребителя с последующей продажей товара по завышенной цене — в надежде на то, что человек купит то, что ему так сильно нужно, уже буквально за любые деньги.
Специалисты Роскачества напомнили, что потребители в любом случае должны как минимум «уметь определять подлинность сайта и не вестись на подозрительные сообщения», а также внимательно изучать условия реализации того или иного товара.
Читайте также:
Аналитик Кашин рекомендовал покупать вещи к сезону на распродажах
Как обманывают покупателей во время распродаж
Артем Путинцев