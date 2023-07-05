Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина

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В Роскачестве называют «потребительским мифом» утверждения о низком качестве дешевого вина
Роскачество называет мифом утверждение о том, что дешевое вино является плохим, пишет РИА Новости.
Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
Также Буянова рассказала, что размер предприятия сказывается на цене продукции, поэтому вино от крупного производителя будет дешевле.
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.
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Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.
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Мария Фирсова