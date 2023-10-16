Роскачество: Шоколад «Аленка» официально признан халяльным

РИА Новости / Евгений Биятов
Ряд кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свои товары. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – халяль» сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь», — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что этот сертификат впервые в России внесен в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. В Роскачестве рассказали, что кондитерские изделия, которые соотсвевуют стандартам халяль, не должны содержать запрещенные исламскими нормами ингредиенты, а именно желатин, кармин и прочие. В заявлении указано, что сертификат выдан, на шоколад «Аленка» и «Бабаевский», конфеты «Грильяжные», «Птичье молоко», «Козиначки с солью» и другие продукты.
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Алина Юрчак