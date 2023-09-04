Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии

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«Так, например, Национальный центр кибербезопасности при минобороны Литвы уже подтвердил факт нашей работы, потому что мы атаковали в том числе и сайт этой организации», - прокомментировал ситуацию хакер.
Он также отметил, что сайтам структур, отвечающим за безопасность, в том числе Министерству обороны, было уделено особое внимание.
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