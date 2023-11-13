Российские ломбарды открывают магазины с ненужными заложенными товарами

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В 2023 году из-за роста цен и импортных ограничений сети ломбардов решили открывать собственные магазины.
Там будут выставлены невостребованные заложенные товары. К примеру, в таких магазинах покупатели смогут приобрести бывшие в употреблении и отданные в ломбард меховые, ювелирные изделия, электронику, сообщает «Коммерсантъ».
Несколько магазинов под брендами «Ресейл Маркет» открыл «Мосгорломбард». Две торговые точки уже работают в Москве. Если проект окажется успешным, то компания будет и дальше развивать розничный формат. Ещё пять магазинов открыл в стране «Первый ювелирный ломбард».
По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сейчас составляет примерно триллион рублей, а к 2027 году это цифра может вырасти до трех триллионов. Сеть планирует занять на рынке долю в размере 3–5%.
Развитие розницы для ломбардов является логичным шагом, подтверждает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С его слов, маржинальность продажи подержанной электроники и мобильных устройств выше, чем новой, особенно, если брать во внимание параллельный импорт. При этом компаниям следовало бы совместить продажу бывшей в употреблении техники с услугами по её сервису и ремонту, считают эксперты.
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Развитие розницы для ломбардов является логичным шагом, подтверждает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С его слов, маржинальность продажи подержанной электроники и мобильных устройств выше, чем новой, особенно, если брать во внимание параллельный импорт. При этом компаниям следовало бы совместить продажу бывшей в употреблении техники с услугами по её сервису и ремонту, считают эксперты.
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Мария Фирсова