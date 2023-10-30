Российские сотовые операторы обязаны вернуть бесплатную раздачу трафика

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Российских сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» ФАС обязал вернуть россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с телефонов.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Поводом вмешаться для ФАС стали массовые жалобы потребителей. В сентябре в антимонопольный орган было направлено 186 жалоб потребителей. ФАС направила операторам предупреждение 18 сентября, указав на признаки навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи. Чтобы выполнить требования, операторам дали месяц.
В данный момент о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика сообщили только 3 сотовых оператора — «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле 2».
Чтобы завершить технические процессы по перенастройке тарифных планов, понадобится некоторое время. В течение месяца возможны сбои.
МТС сообщила ФАС, что взимание платы за раздачу интернет-трафика не ущемляет абонентские интересы. За невыполнение требований ФАС может грозить административная ответственность и штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.
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Поводом вмешаться для ФАС стали массовые жалобы потребителей. В сентябре в антимонопольный орган было направлено 186 жалоб потребителей. ФАС направила операторам предупреждение 18 сентября, указав на признаки навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи. Чтобы выполнить требования, операторам дали месяц.
Чтобы завершить технические процессы по перенастройке тарифных планов, понадобится некоторое время. В течение месяца возможны сбои.
МТС сообщила ФАС, что взимание платы за раздачу интернет-трафика не ущемляет абонентские интересы. За невыполнение требований ФАС может грозить административная ответственность и штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.
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Мария Фирсова