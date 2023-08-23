Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

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30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров.
ФАС сообщает, что торговые сети добровольно обязались ограничить наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров.
Данная мера повысит доступность продуктов для населения. ФАС проконтролирует, как ретейлеры будут соблюдать взятые обязательства.
Ранее сообщалось, что в России резко подорожает детское питание от Nestle. «Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании.
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В сообщении ФАС указано, что в перечень вошли: «хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, мыло жидкое, порошок чистящий, гигиенические средства, батарейки».
Ранее сообщалось, что в России резко подорожает детское питание от Nestle. «Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании.
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Мария Фирсова