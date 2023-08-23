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Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

23 августа 2023, 18:24

Фото:istockphoto/Kondor83

30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров.
ФАС сообщает, что торговые сети добровольно обязались ограничить наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров.
В сообщении ФАС указано, что в перечень вошли: «хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, мыло жидкое, порошок чистящий, гигиенические средства, батарейки».

Данная мера повысит доступность продуктов для населения. ФАС проконтролирует, как ретейлеры будут соблюдать взятые обязательства.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожает детское питание от Nestle. «Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании.

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#продукты
#цены
#товары
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Индия планирует запретить экспорт сахара
23 августа 2023, 17:15

Фото: istockphoto/Fevziie Ryman

Правительство Индии задумалось о запрете на экспорт сахара в предстоящем сезоне, который начнётся в октябре.
Reuters пишет, что информацию подтвердили три источника в ведомствах. Индия хочет пойти на такой шаг впервые с 2016 года.
Причиной запрета станет сильная засуха в штатах-производителях сахарного тростника Махараштра и Карнатака. Урожайность упала на 50%.

По прогнозам экспертов, из-за неблагоприятных погодных условий производство сахара в стране в сезоне 2023/24 сократится на 3,3%, достигнув 31,7 млн тонн.
«Наш приоритет — обеспечить внутренние потребности в сахаре и производство этанола. В следующем сезоне у нас не будет излишков сахара для экспортных поставок», —сообщил источник в правительстве.
Ранее сообщалось, что в России почти в два раза увеличили производство сахара. К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн. Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.

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#сахар
#экспорт
#индия
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Эксперт по консалтингу Тищенко: Электронные сигареты подорожали на 15-20% через полгода
23 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/inside-studio

Исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко спрогнозировал рост цен на электронные сигареты на 15-20% в перспективе полугода.
«Цены могут подняться более чем на 30% от нынешних значений, но это будет временно. Сейчас рубль слишком ослаблен. Я думаю, что к концу года курс доллара стабилизируется на уровне 85-90 рублей. И потом мы увидим некоторое снижение и стабилизацию цен. В перспективе полугода или немногим больше рост цен составит не более 15-20%», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Тищенко.

Он добавил, что факторами роста цены на продукцию станут рост курсов валют, государственные ограничения на продажу вейпов несовершеннолетним, борьба с контрафактом.

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#сигареты
#цены
#продажа
#экономика
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Минсельхоз прокомментировал новость о повышении цен на детское питание
23 августа 2023, 10:31

Фото: istockphoto/PIKSEL

Минсельхоз, комментируя возможный рост цен на детское питание Nestle, заявил, что допускает недружественные шаги.
Производственные объёмы детского питания в стране растут. Об этом заявляет пресс-служба Минсельхоза РФ. По данным ведомства, цены на отечественное сырьё для производства детского питания остаются стабильными.
 
«За первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн», —сказано в сообщении пресс-службы Минсельхоза.
При этом в министерстве не исключают риска недружественных шагов со стороны акционеров швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.

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#дети
#питание
#продукты
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В России резко подорожает детское питание от Nestle
23 августа 2023, 09:37

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

На фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.
«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков. 
 
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
 
За Nestle цены на детское питание, возможно, поднимут Danone («Тема», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»).
 
«Фруто Няня» не заявляла о росте цен на свою продукцию. При этом такой шаг возможен и станет «предсказуемым» на фоне дорожающих сырья, логистики и расходов на персонал.

Ранее Союз предпринимателей прогнозировал рост цен на продукты до 20%. 

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#дети
#питание
#цены
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Представитель онлайн-гипермаркета Исаева дала советы по самостоятельной приёмке квартиры
23 августа 2023, 08:38

Фото: istockphoto/BernardaSv

До завершения приёмки квартиры необходимо обратить внимание на состояние стен, системы отопления.
Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета Анна Исаева, пишет «Лента. Ру».
 
Перед тем, как подписать акт приёма-передачи квартиры необходимо проверить ровность и целостность стен, полов и потолков, систему отопления, сантехнику и электрику, а также досконально осмотреть входную дверь. Если дефекты будут обнаружены, следует указать на них владельцу жилья.
 
К числу наиболее распространенных изъянов Анна Исаева отнесла заедание дверного замка, сколы на радиаторных решётках, вертикальное расположение термоголовки, изношенные трубы, полотенцесушителей и кранов, а также трещины на стенах, не настроенные выключатели, заедающие звонки.
 
О замеченных нарушениях необходимо уведомить сотрудника технадзора. У застройщика есть 45 дней на устранение недочётов. Если в ходе проверки не выявили нарушения, то можно зафиксировать показания счетчиков и получить ключи от жилья.

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#квартира
#квартиры
#ремонт
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Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
22 августа 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Rawpixel

К Новому году, вероятно, стремительно подорожают импортные игристые и тихие вина.
О повышении цен на алкоголь из Европы рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, пишет NEWS.ru.
 
Из-за повышения импортных пошлин алкоголь из Франции, Италии, Испании и Португалии стоимостью 400-600 рублей подорожает на 42-50% (200-250 рублей). Рост цен ожидается в октябре-ноябре.
 
Станут дороже не только импортные вина, но и дешёвый алкоголь — причиной этому явится рост ставок акцизов и минимальных розничных цен. Повышение цен на спиртные напитки ожидается в феврале 2024 года. Этот процесс будет полностью зависеть от импортеров и розницы, так как у продавцов имеются запасы алкоголя, закупленного по старым ценам.

Ранее сообщалось, что розничные продажи коньяка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.

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#шампанское
#алкоголь
#новый год
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Глава Союза потребителей Шапкин обвинил продавцов цветов в спекуляциях
22 августа 2023, 15:19

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Цветы к 1 сентября выросли в цене на 17% по сравнению с 2022 годом.
РИА Новости пишет, что в нынешнем году средняя стоимость букета равняется 1526 рублям. Самые дорогие букеты покупают москвичи, а самые дешёвые в Перми.

В среднем жители Москвы в августе тратили на букет 2142 рубля, пермяки —1105 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе букет для учителя обойдётся в 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля. Выше среднего по стране оказались букеты в Краснодарском крае (1952 рубля) и Иркутской области (1936 рублей). В Воронежской и Челябинской областях букет можно купить за 1302 и 1274 рубля соответственно.

Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, считает, что цены на цветы перед Днём знаний вырастут в 1,5 раза.

«Это обычная спекуляция продавцов цветов. 1 сентября, 8 марта, День святого Валентина - время, когда продавцы пытаются заработать все деньги. Это можно рассматривать как картельный сговор. За это грозит уголовная ответственность»,-напомнил эксперт.
 Павел Шапкин считает, что в праздничные дни должна активизироваться антимонопольная служба.
 
«Родителям можно не стесняться, а прямо сейчас писать письма, чтобы уже было вынесено предостережение. Федеральная антимонопольная служба может это сделать, чтобы дать понять, что за этим внимательно наблюдают, и нарушители могут быть привлечены к серьёзной ответственности»,-сказал в заключении Павел Шапкин.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября стоит выбирать ярким, весёлым и жизнерадостным.

«Осень — это буйство красок (красный, оранжевый, жёлтый цвета), эта цветовая гамма всегда весёлая и сделать букет в этой гамме особого труда не составит», — пояснила в беседе с RT Сафронова.
Для первоклассников специалист рекомендовала небольшие, лёгкие и удобные букеты, которые бы не загораживали самого ребёнка.

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#цветы
#дети
#школа
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В России подорожают электронные сигареты в среднем на 30%
22 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/master1305

Цены вырастут уже в сентябре.
Mash пишет, что причиной роста цен на электронные сигареты стал курс валют, сложности с логистикой и ужесточение законов. Электронные сигареты уже подорожали минимум на 10% по сравнению с теми ценами, которые были весной.
 
Модели, которые пользуются популярностью у покупателей, везут из-за границы. Курс доллара вырос, за ним последуют и цены на продукцию.
 
Также появились проблемы с доставкой. На границе фуры стали досматривать тщательнее. Таможенники сверяют позиции, проверяют сертификаты. Возможно, это связано с ужесточением закона, который предусматривает ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Поставщики в таких условиях отказываются от части продукции, предпочитая небольшие партии. Предприниматели опасаются ареста продукции, рейдов и штрафов.

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#цены
#сигареты
#вейпы
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«Ведомости»: Бренд Uniqlo окончательно ушёл из России
22 августа 2023, 07:08

Фото: iStock/J2R

Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнёров компании. Теперь площади, которые ранее занимал всемирно известный бренд одежды, отойдут другим ритейлерам.
«Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — отмечает издание.

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, можно считать, что Uniqlo прекратила всю свою коммерческую деятельность на территории РФ. Компания уволила весь персонал с выплатой им по 11 месячных окладов и перевела японских менеджеров в другие страны.

До весны 2022-го, когда началась СВО, в РФ работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, но все магазины были временно закрыты. При этом продукция Uniqlo до сих пор представлена на российских маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в России люди стали массово покупать товары брендов, которые ушли из РФ, через посредников. В первом квартале 2023 года объявлений от байеров было всего несколько сотен, а сейчас – более 13 тысяч. Кроме IKEA байеры покупают для клиентов такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, H&M, Uniqlo, Nike.

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В России люди стали массово покупать товары брендов, которые ушли из РФ, через посредников


#одежда
#аренда
#торговля
#япония
#бренд
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