Российский рынок аудиокниг вырос впервые после начала СВО

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Российский рынок аудиокниг в период с апреля по июнь вырос впервые с начала СВО— на 33% до 920 млн рублей.
«КоммерсантЪ», ссылаясь на комментарий гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева, пишет, что тенденция объясняется активным увеличением потребления контента в рамках сервиса подписок. Доля сегмента аудио показала рост во втором квартале на треть и достигла 44%.
Доход «Литрес» вырос на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%. Одной из причин роста показателей называют расширение ассортимента аудиокниг.
Ранее сообщалось, что спрос на религиозную литературу вырос в первом полугодии 2023 года на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.
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Доход «Литрес» вырос на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%. Одной из причин роста показателей называют расширение ассортимента аудиокниг.
По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.
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Мария Фирсова