Россия ограничила поставки рыбы из Японии

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Россельхознадзор с 16 октября вводит временные ограничения в отношении поставок рыбы из Японии. Таким образом Россия присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении импорта японских морепродуктов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение на сайте ведомства.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — указано в публикации.В ведомстве объяснили, что данная мера ограничения будет действовать до тех пор, пока Япония не предоставит необходимую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла.
Ранее сообщалось, что в Россию запретят ввозить фрукты и ягоды из Новой Зеландии из-за заболевания на плантациях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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