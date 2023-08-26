Россия подвинула США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию

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Россия заметно нарастила поставки в Китай и Южную Корею сурими (сырьё для крабовых палочек из минтая).
РБК пишет, что лидирующие позиции по поставкам сурими в Азию занимали США, но более низкие цены дали возможность России потеснить конкурента.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) пишет, что в 2022 году спрос на сурими и цены были высокими. Но в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими оказались «вялыми». Продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале нынешнего года снизились на 10%. Это произошло из-за того, что потребители начали сокращать расходы на продукты. Часть покупателей стала ориентироваться на более дешевую российскую продукцию.
«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) пишет, что в 2022 году спрос на сурими и цены были высокими. Но в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими оказались «вялыми». Продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале нынешнего года снизились на 10%. Это произошло из-за того, что потребители начали сокращать расходы на продукты. Часть покупателей стала ориентироваться на более дешевую российскую продукцию.
«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», —сказано в отчёте ФАО.Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.
«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
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Мария Фирсова