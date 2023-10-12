Россиян предупредили о новых рисках при покупке квартиры в ипотеку

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Если вы задумались о приобретении квартиры в ипотеку в новостройке, обратите внимание на возможные риски. О трудностях при покупке квартир рассказал генеральный директор инвестиционной компании Todayprice, инвестор в области недвижимости Игорь Галузин, его слова передает Life.ru.
Эксперт отметил, что в новостройках квартиры могут быть неоправданно дорогими. На сегодняшний день квартиры на первичном рынке недвижимости стоят дороже, чем на вторичном. Галузин обратил внимание на то, что при покупке новой квартиры покупателя ждет приемлемая ставка по ипотеке, но если по какой-то причине он захочет продать помещение, придется за это переплатить.
При покупке уже готового жилья, таких рисков не будет, но при этом ипотечный платеж из-за увеличенной ключевой ставки будет выше. Из-за этого аренда жилья становится выгоднее покупки.
Ранее экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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При покупке уже готового жилья, таких рисков не будет, но при этом ипотечный платеж из-за увеличенной ключевой ставки будет выше. Из-за этого аренда жилья становится выгоднее покупки.
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Алина Юрчак