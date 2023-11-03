Россиян предупредили о подорожании пива и сидра

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Минпромторг РФ поддержал инициативу Государственной думы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, сидр, медовуху и пуаре. Представители отрасли предупредили, что из-за нововведений розничные цены бюджетных алкогольных напитков могут вырасти. Об этом сообщает газета «Известия».
Предполагается, что минимальные розничные цены защитят рынок от продукции низкого качества, а также закроют путь к серому импорту.
Как заявляет председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов, механизм установки минимальных цен на разливные спиртные напитки необходим для сокращения фальсифицированного продукта, который продается дешевле себестоимости и популярно у неблагополучных слоев граждан.
Кроме того, гендиректор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман добавил, что эта мера направлена на борьбу с недобросовестными производителями, которые поставляют продукцию на рынок за счет нарушения технологий пивоварения и не платят акцизы.
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Как заявляет председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов, механизм установки минимальных цен на разливные спиртные напитки необходим для сокращения фальсифицированного продукта, который продается дешевле себестоимости и популярно у неблагополучных слоев граждан.
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Алина Юрчак