Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта

Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта

В Союзе потребителей ожидают роста цен на мандарины перед Новым годом
28 ноября 2023, 13:41
Фото: IStock/Dav-782

Фото: IStock/Dav-782

В преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что стоимость мандаринов зависит также и от курса доллара. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что в прошлом году цитрусовые можно было купить по 70 рублей за килограмм, что соответствовало курсу валюты.
«Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году, когда доллар был на уровне 90-100, то мандарины стоили также. Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса, причём не только на мандарины», — заметил Койтов.

Отметим, что на 28 ноября Центральный Банк России установил официальный курс доллара. Он находится на уровне 88,7 рубля.

Читайте также:

В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?

В Союзе потребителей призвали не верить «индексу оливье»

Живая или искусственная? Какая новогодняя ёлка экологичнее
#доллар
#мандарины
#цены
Читайте нас в
Известный производитель техники выпустил «умную» кровать с режимом «Антихрап»
27 ноября 2023, 19:34

Фото: istockphoto/Boris Jovanovic

Известный производитель Xiaomi выпустил электронную кровать Xiaomi 8H Find Smart с набором полезных функций для комфорта пользователей. Она обеспечивает, например, защиту от храпа.
Также кровать снабжена множеством других полезных, с точки зрения разработчиков, опций, сообщает портал Gizmochina. Например, предмет мебели оборудован встроенным светильником. Освещает он пол вокруг кровати, создавая мягкую интимную обстановку. Электрический привод внутри регулирует восемь различных режимов комфорта: «Просмотр ТВ», «Невесомость», «Уход за больным», «Чтение», «Игры», «Йога», «Стандартное положение», «Защита от храпа».

В режиме «Антихрап» кровать приподнимает спинку под углом, необходимым для того, чтобы человек перестал храпеть. Когда это происходит, она возвращается в исходное положение. Управлять кроватью можно как пультом, так и голосом.

Когда новая кровать появится в России, пока неизвестно.

Читайте также:

Люберцы приглашают гостей на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи»

Россиянам рассказали, кто займёт место IKEA в торговых центрах

Россиянам раскрыли, как сделать спальню комфортной и уютной для отдыха
#защита
#йога
#портал
#человек
#уход
#игры
Читайте нас в
Лисовец: Пальто из шерсти и одежда из кожи – тренды этой зимы
27 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/opreaistock

Стилист Владислав Лисовец заявил, что предстоящей зимой трендами станут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи.
«В моде больше элегантности, соответственно, пальто из очень грубой шерсти с подкладкой, с большим воротником, как на пиджаке, и большими карманами, цветное в клетку, полоску, с принтом. Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утеплённые кожаные плащи, кожаные куртки, дублёнки, стиль на стыке 1980–1990-х», — пояснил в беседе с NEWS.ru Лисовец.

Ранее Дизайнер Наз Маер назвал модели обуви, которые в этом сезоне испортят любой образ. К ним он отнёс угги и объёмные кроссовки, а также сапоги-чулки и кроссовки на танкетке. Так, по его словам, тренд на угги постепенно угасает, то же касается и объёмных кроссовок.

Читайте также:

Дизайнер Маер: Угги и объёмные кроссовки портят образ

Стилист Рогов рассказал про модные многослойные образы этой осени

Стилист Александр Рогов раскрыл главный тренд осени
#стиль
#зима
#одежда
#рекомендации
Читайте нас в
Говядина может подорожать к Новому году ещё на 7-10%
26 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

Говядина, которая пользуется популярностью у россиян, стремительно дорожает.
Об этом рассказал глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк на пресс-конференции, пишет URA.RU.

С его слов, до конца текущего года цены на говядину могут вырасти ещё на 7-10% от нынешнего уровня. Эксперты считают, что скачок цен связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране, что неизбежно сказывается на производстве.
Также на рынок оказывает давление предпраздничный спрос: люди активно начали запасаться мясом перед Новым годом.

Сейчас говядина в 1,5-2 раза дороже, чем была год назад. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что в ближайшее время ждать снижения цен не нужно—цены будут расти и дальше. 

По данным Росстата, за неделю в сентябре мясо подорожало на 7,9%, а в 71 российском регионе подорожала курица.

Читайте также:

Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию

Аналитик Савельев: «Рыба дорожает, причём катастрофически»

Аналитик Савельев предупредил о новом подорожании красной икры к Новому году
#мясо
#продукты
#еда
#общество
#цены
Читайте нас в
Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию
26 ноября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/igorr1

За 9 месяцев 2023 года Россия импортировала виски на 262,5 млн долларов.
Этот показатель почти в 4 раза превышает показатели января-сентября 2022 года. Большая часть всего объема пришлась на Латвию, которая отгрузила продукции на 190,6 млн долларов. В сравнении с прошлым годом поставки выросли более чем в 6 раз. Литва тоже увеличила показатели: страна отгрузила в денежном выражении в 9 раз больше виски, чем в 2022 году - на 28,9 млн долларов, пишет РИА Новости. 

«Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Логистическая цепочка не поменялась, изменился документооборот. Причина заключается в том, что зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», - объясняет президент компании Ladoga Вениамин Грабар
В пятерке лидеров оказалась Великобритания (10,4 млн долларов), Франция (7 млн долларов) и Армения (5,6 млн долларов).

Армения в 2023 году вытеснила Испанию из списка крупнейших импортеров виски в РФ. 

Читайте также:

Калужский завод «Кристалл» первым в России получил право производить текилу

Россияне стали чаще пить настойки вместо водки

Итальянский бренд Campari запретит сторонний импорт алкоголя в РФ
#алкоголь
#страны
#мир
#торговля
#доллар
Читайте нас в
Экономист Голубчик обвинил доллар в росте цен на бананы
24 ноября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/Hazal Ak

Кандидат экономических наук Андрей Голубчик заявил, что рост цен на бананы вызван курсом доллара, а также некоторыми логистическими сложностями.
«Подорожал доллар, соответственно, и цена на бананы выросла. Также дорога подорожала. Крупных мейджоров нет. Этот фрукт в Россию поставляют в контейнерах, а это дорого. Подорожавшая логистика и варварский курс доллара — вот вам и результат. А цена бананов в среднем — 15-17 американских центов на плантации», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Голубчик.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял о катастрофическом росте цен на рыбу в России.

Читайте также:

Аналитик Савельев: «Рыба дорожает, причём катастрофически»

Аналитик Савельев предупредил о новом подорожании красной икры к Новому году

ОПИ: Число нарушений в сфере мясной продукции за год выросло более чем в два раза
#доллар
#цена
#фрукты
#рынок
Читайте нас в
Автоэксперт Сажин посоветовал использовать тепловую изоляцию для двигателя зимой
24 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/ipopba

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для сохранения рабочего состояния двигателя автомобиля в зимний период можно использовать тепловую изоляцию в виде чехлов или ленты.
Также он посоветовал зимой не давать нагрузку на двигатель до того момента, пока жидкость не прогреется до необходимых температур.

Специалист также напомнил, что в случае, сели аккумулятор старый, то при низких температурах он может перестать прокручивать стартер.

«В любом случае, когда машина заведётся, то при экстремальных температурах это всё-таки будет холодный пуск, сухой пуск. И тогда будет очень большая нагрузка на двигатель», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Читайте также:

Меньше резких движений: Автоэксперт назвал три правила, которые спасут водителя зимой

Автоэксперт Колодочкин: Цифровым правам будут радоваться юные водители

Автоэксперт Кондрашов перечислил признаки подготовки к угону авто
#авто
#правила
#рекомендации
#зима
Читайте нас в
Аналитик Савельев: «Рыба дорожает, причём катастрофически»
24 ноября 2023, 18:19

Фото: istockphoto.com/gbh007

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил о катастрофическом росте цен на рыбу в России.
«Если говорить о рыбе в целом, то она дорожает, причём катастрофически. За последние пять лет это катастрофическое подорожание рыбы привело к тому, что потребление рыбы в России снизилось до 12 кг в среднем на человека в год», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

Кроме того, он предупредил, что в преддверие новогодних праздников цены на продукт также традиционно вырастут из-за увеличения спроса.

До этого Александр Савельев говорил, что к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10% по сравнению с прошлогодним периодом.

Читайте также:

Аналитик Савельев предупредил о новом подорожании красной икры к Новому году

ОПИ: Число нарушений в сфере мясной продукции за год выросло более чем в два раза

В России подорожала хурма при рекордном урожае
#цены
#рыба
#продукты
Читайте нас в
За три года существования платформа «Мой экспорт» собрала 23 000 пользователей
24 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/AntonioGuillem

За три года существования цифровая платформа «Мой экспорт» собрала более 23 тысяч пользователей, об сообщает «Российский экспортный центр».
Цифровая платформа, которая позволяет предпринимателям получить доступ к услугам, необходимым на всех этапах экспортного цикла, была создана 26 ноября 2020 года. Тогда её пользователям было доступно только 14 услуг, а уже сегодня их количество достигло 116.

«За год число компаний, зарегистрированных на «Моем экспорте», выросло почти на 70 процентов. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг», — прокомментировала развитие платформы генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина.

Напомним, ранее стало известно о появлении новой опции на онлайн-платформе «Моем экспорте». С октября 2023 года все её пользователи получили возможность размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах.

Читайте также: 

У российских экспортеров появилась новая онлайн-платформа «Мой экспорт»

Первые магазины на месте Decathlon начнут работу в конце ноября — начале декабря

Киберэксперт Хантемиров предупредили о DDoS-атаках в «чёрную пятницу»
#платформа
#онлайн
#пользователи
#развитие
#экспорт
#предприниматели
Читайте нас в
Дизайнер Кузнецова заявила о главных антитрендах в новогоднем декоре
24 ноября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/DmitriiSimakov

Профессиональный дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Ксения Кузнецова рекомендовала к предстоящему Новому году отказаться от традиционных европейских, скандинавских мотивов с имбирными человечками, оленями и пр.
Она отметила, что в этом сезоне уместно использовать в интерьере такие атрибуты, как еловые веточки, шишки, мандарины, конфеты в красочных обёртках.

«Рекомендую декорировать жилище точечно, определив несколько зон, где декор будет уместным и подчеркнёт вкус хозяев. Входная группа, гостиная, детская — те помещения в квартире, где декор в умеренных количествах будет кстати. И сам праздничный стол с блюдами и сервировкой играет в визуальном восприятии не последнюю роль, поэтому отталкивайтесь в украшении зоны, где соберутся гости», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецова.

По её мнению, также не стоит перебарщивать с гирляндами в доме.

А до этого россиянам рассказали, какие продукты подорожают к новому году. Так. Специалисты считают, что цены на некоторые товары поднимутся в преддверие праздника на 5-7%. Как пишет utro.ru, к таким продуктам относятся красная икра, яйца, колбасы, сливочное масло, красная рыба, алкоголь, а также шоколад и консервы.

Читайте также:

В Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершилась мастерская «Из тряпья золото»

Ярмарка самодельных изделий «Ежевика» прошла в Мытищах

В Звенигороде пройдет мастер-класс по росписи сумок
#продукты
#жилище
#цены
#дизайн
#новый год
Читайте нас в
Достижения.рф