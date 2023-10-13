Россиян предупредили с скором дефиците вин

Фото: istock / Silberkorn
В России ожидается дефицит недорогих европейских вин из-за повышения ввозных пошлин. Однако им уже нашли альтернативу. Информацию об этом рассказали в виноторговой компании Fort.
«В сегменте «до 500-700 рублей» скоро почти не останется импорта вин из основных стран — Италии, Испании, Франции!» — цитирует исполнительного директора Fort Александра Липилина РИА Новости.Липилин также добавил, что что бюджетные вина из Европы будут заменены винами из Чили, Аргентины и ЮАР. Отмечается, что Чили сейчас является одной из самых крупных стран, поставляемых вина в Россию. Кроме того, дефицит европейского продукта станет дополнительным стимулом для продвижения собственной продукции на российский рынок.
Читайте также:
В Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах
В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных
В России подержанные автомобили подорожали на 39%
Алина Юрчак