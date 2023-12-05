Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца

Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца

В Союзе потребителей назвали неутешительной ситуацию с ростом цен на яйца
05 декабря 2023, 12:58
Фото: IStock/Михаил Руденко

Фото: IStock/Михаил Руденко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Это поручение было дано на фоне роста цен на куриные яйца.
Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Сейчас пришло на сцену поколение управленцев, которое не видело ужасов планового хозяйства. И горько слышать, что поставлена задача изучить возможности увеличения мощностей по производству яиц, курицы и так далее. Если наши власти поверят, что их решение повысит яйценоскость, то дело плохо. Закупиться яйцами надолго не получится, поэтому единственный мой совет – переходите на подсобные хозяйства», — заявил Шелищ.

Эксперт подчеркнул, что в России повторяется ситуация, когда на закате советской власти 70% промышленности занимал оборонно-промышленный комплекс. Шелищ отметил, что демографический кризис и расширение ОПК могут привести к дефициту товаров в магазинах.

Читайте также:

ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%

Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%

Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
#кризис
#яйца
#рост
#цены
Читайте нас в
Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
05 декабря 2023, 13:16

Фото: istock / gopixa

Министерство финансов Российской Федерации выдвинуло предложение с изменениями в программе льготной ипотеки. Теперь первоначальный взнос по ней может вырасти с 20% до 30%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на замминистра Ивана Чебескова.
 
Кроме того, ведомство планирует ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ. Также Минфин призывал урезать максимальную сумму займа по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга в 2 раза, до 6 млн рублей. Данный проект уже внесли в правительство РФ

Чебесков отметил, что сейчас ипотечный портфель крайне быстро растет, а качество падает. Повышение первоначального взноса является одной из возможных мер. 

Ранее редакция «Радио 1» пообщалась с руководителем центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Подмосковью Валерием Мамчур. Он рассказал,  что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья. 

Читайте также: 

ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%

Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%

Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
#качество
#правительство
#проект
#взнос
#минфин
#ипотека
#жильё
Читайте нас в
Риэлтор Никитина заявила о приросте ипотек ИЖС
04 декабря 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель агентства недвижимости, вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина заявила, что сейчас на рынке наблюдается значительный прирост индивидуальных ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
«Сейчас наблюдается серьёзный прирост ипотек на индивидуальное жилищное строительство, как под строительство дома, так и под готовое жильё. Этот тренд начался ещё в период пандемии, когда люди ощутили необходимость в своем кусочке земли. Около 17% выдачи ипотек сейчас приходится на ИЖС, до этого мы говорили о 4%», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Никитина.

Она отметила, что сейчас этот рынок переживает особый бум.

Эксперт также отметила фактор, влияющий на ены вторичной недвижимости. По её словам, этим фактором является наличия строительства рядом нового жилья.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья

В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд

Стоимость вторичного жилья в России обновила исторический максимум
#строительство
#рынок
#дома
#новостройки
#недвижимость
Читайте нас в
Автоэксперт Кадаков заявил о росте продаж новых автомобилей в России
04 декабря 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/SergeyTikhomirov

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России продажи новых автомобилей за 11 месяце этого года выросли на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, то поймём, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около 1 млн новых автомобилей, и это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 млн. <…> Дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение этого года», — добавил в беседе с RT Кадаков.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.

Читайте также:

Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой

Автоэксперт Власов назвал подушки безопасности главным атрибутом в машине

Испытатель Растегаев раскрыл секрет сохранения прочности зимних шин
#рост
#автомобили
#продажа
#рынок
Читайте нас в
Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой
Автоэксперт Соколов: Частые проблемы – запуск двигателя и примерзание дверей
04 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/djedzura

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.
«Решить проблему двигателя можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора. Выручит и пускозарядное устройство или провода для прикуривания, если аккумуляторная батарея села. <…> В случае замерзания может помочь прогревание салона с помощью автозапуска. Также советуем периодически обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой для авто», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.

Также автомобилист в зимний период может столкнуться с проблемой повреждения кузова реагентами, помочь в этом случае может автохимия. Кроме этого, низкие температуры могут пагубно сказаться на работе фильтров, горючего, системы охлаждения и ходовой части.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о надвигающихся морозах в Московском регионе. При этом, по его словам, такого большого количества снега уже не будет в ближайшее время.

«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, уходящего в Предуралье. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет слабый снег», — приводят «Вести Подмосковья» сообщение Telegram-канала синоптика.

Читайте также:

Синоптик Позднякова: В конце недели мы увидим декабрьское солнце

В Москву спустя 11 лет придут суровые декабрьские морозы

Синоптик Вильфанд: Погода в декабре будет соответствовать архангельскому январю
#погода
#снег
#авто
#зима
#автомобили
Читайте нас в
В России увеличат производство курицы и яиц
Вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство курятины и яиц
04 декабря 2023, 14:07

Фото: istock / sergeyryzhov

В конце ноября Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз получили распоряжение от вице-премьера Виктории Абрамченко по разработке мер по увеличению производства курятины и яиц. Также ведомства до 19 декабря должны изучить причины подорожания яиц. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Министерство сельского хозяйства отметили, что ведомство уже подготовило несколько изменений в законодательстве, которые смогут помочь в наращивании производства бройлеров и яиц. Отмечается, что уже введена дополнительная поддержка для строительства птицеводческих предприятий, включая бройлерное производство.

В июле этого года стоимость курица побила рекорд, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Российский президент Владимир Путин также заявил, что обеспокоен увеличением цен и получил правительству разработать меры  государственной поддержки для роста предложения мяса птицы на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Аналитик Вяльшина заявила о преимуществе потребкредита перед автокредитом

В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза

Минсельхоз: Цены на продукцию птицеводства выросли из-за высокого спроса
#производство
#минпромторг
#меры
#поддержка
#минсельхоз
#минфин
Читайте нас в
В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза
04 декабря 2023, 11:37

Фото: istockphoto/djedzura

Цена поездки на такси в столице утром после сильнейшего снегопада выросла в 1,5-2 раза.
«МК» пишет, что вместо 700-1000 рублей на поездку приходилось платить до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей примерно за 40-50 минут пути.

О повышении цен на такси в 1,5–2 раза из-за погодных условий сообщалось 27 ноября. Один из таксистов говорил РЕН ТВ, что 60% водителей такси в такую погоду не выходят на работу. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал москвичей об обильном снегопаде, который можно застать раз в 40 лет.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов. Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета.21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.

Читайте также:

В Москве из-за сильного снегопада задержали более 60 авиарейсов

«Ъ»: более миллиона штрафов вынесено за неоплату проезда по платным дорогам

В Приморском крае рыбак всю ночь ходил в носках на морозе
#такси
#снег
#снегопад
#погода
#услуги
Читайте нас в
В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд
Объём нераспроданного строящегося жилья в РФ обновил рекорд
04 декабря 2023, 09:32

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan

Объем нераспроданного жилья на первичном рынке по состоянию на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. метров.
Этот показатель является рекордным за всю историю наблюдений. Такая информация содержится в данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», сообщает РБК.

Доля нераспроданного жилья в стране выросла на 1,9 процентного пункта. Это равняется до 67% от всей строящейся недвижимости. Такие результаты обновили рекорд за весь период наблюдений, которые вели с января 2020 года.

Кроме этого количество нераспроданного жилья, которое фиксировали в начале ноября, оказалось на 5,4 млн «квадратов» больше по сравнению с тем параметром, который наблюдался в 2022 году. 

Ранее сообщалось, что в ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в стране обновила исторический максимум и поднялась до 119,13 тысяч рублей. Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за ноябрь средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», —рассказала замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.
Читайте также:

Стоимость вторичного жилья в России обновила исторический максимум

В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»

В городском округе Мытищи снесли аварийный дом
#россия
#жильё
#новости
Читайте нас в
На Wildberries вернули платную доставку товаров
03 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Из-за перегрузки пунктов выдачи заказов перед новогодними праздниками за доставку товаров в некоторые ПВЗ придётся заплатить.
Shot пишет, что за доставку придётся заплатить от 200 до 500 рублей. В 2022 году цены достигали и 650 рублей. А если покупатель оплатил доставку, но товар ему не понравился, и он решил отказаться от него, придётся заплатить ещё и за обратную доставку. 

Ранее сообщалось, что покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. На опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей.

До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили. ​

Читайте также:

На Wildberries рекордно подняли цены за возврат товаров

Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара

В Wildberries выразили обеспокоенность проверкой на складе
#товары
#новый год
#продукты
#новости
#общество
Читайте нас в
ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%
ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5 %
01 декабря 2023, 23:31

Фото: iStock/ra3rn

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Об этом пишет РБК.
Такую инициативу в организации объяснили значительным ростом цен на продукты питания, вызывающим у потребителей серьёзную обеспокоенность. Согласно данным Росстата, в октябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 23,9%. При этом в некоторых регионах стоимость выросла почти на 40%.

Один из собеседников издания выразил мнение, что ограничение не сможет остановить рост цен на яйца, так как причина подорожания находится на стороне производителя. Другой участник рынка считает, что повышение поставщиками закупочных цен связано с повышенным спросом. Он предположил, что в преддверии новогодних праздников спрос может вырасти ещё сильнее.

Читайте также:

Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб

Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%

Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%
#яйца
#ограничение
#продукты
#фас
#мнение
#рост
#спрос
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф