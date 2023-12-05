Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца

Фото: IStock/Михаил Руденко
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Это поручение было дано на фоне роста цен на куриные яйца.
Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что в России повторяется ситуация, когда на закате советской власти 70% промышленности занимал оборонно-промышленный комплекс. Шелищ отметил, что демографический кризис и расширение ОПК могут привести к дефициту товаров в магазинах.
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«Сейчас пришло на сцену поколение управленцев, которое не видело ужасов планового хозяйства. И горько слышать, что поставлена задача изучить возможности увеличения мощностей по производству яиц, курицы и так далее. Если наши власти поверят, что их решение повысит яйценоскость, то дело плохо. Закупиться яйцами надолго не получится, поэтому единственный мой совет – переходите на подсобные хозяйства», — заявил Шелищ.
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Екатерина Шмакова