Россиян ждут новые тарифы на электроэнергию

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Правительство Российской Федерации подготовит регионы к переходу на дифференцированную систему тарификации. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
С 2024 года регионы должны будут перейти на новые тарифы или субсидировать тарифы для населения из собственного бюджета. Отмечается, что по новому проекту, при росте потребления ставка будет увеличиться. Это по большей части касается платежей бизнеса.
Таким образом, новые тарифы снизят стоимость за крупных потребителей электроэнергии. Данная система также позволит стимулировать снижение
Новая система должна стать стимулом для снижения перекрестного субсидирования, поскольку регионы сами не могут испольгить требования по его уменьшению.
Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, кому положены скидки на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.
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