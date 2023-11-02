Россиян ждут новые тарифы на электроэнергию

Ограничения на продажу спиртных напитков должны распространяться также и на алкогольное мороженое, крепость которого варьируется от 1,5 до 6%. С таким предложением, как пишут «Известия», еще несколько месяцев назад обратилось в Минфин РФ министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.