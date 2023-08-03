Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что арбузы следует покупать только в проверенных, санкционированных местах, а также обращать внимание на целостность продукта.
«Даже если мы смотрим на арбузы, которые прошли определённый контроль, всё равно нужно обратить внимание, чтобы арбуз не был повреждён. Если есть места открытые, даже совсем микроскопические, то это ворота для инфекции. От покупки такого арбуза лучше отказаться», — добавила в беседе с RT Соломатина.
Она отметила, что по внешнему виду у арбуза должен быть сухой хвостик, светлое пятно на боку, его мякоть должна быть красной, а косточки – чёрные.
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