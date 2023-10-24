Россиянам объяснили необходимость квадратных номеров для машин

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В пресс-службе Росстандарта заявили, что поправки к ГОСТу, которая касается установки квадратных номеров спереди машины, связаны с появлением большого числа транспортных средств иностранного производства по параллельному импорту.
Кроме того, эти поправки были внесены из-за неоднократных обращений граждан по требованию разрешить устанавливать государственный регистрационный знак типа 1А (квадратного) вместо типа 1 на переднюю часть автомобиля с нестандартным местом крепления номеров.
Такие меры коснуться большого числа автомобилей.
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Такие меры коснуться большого числа автомобилей.
«Утверждение поправки к стандарту осуществляется на основании мотивированного предложения и комплекта соответствующих документов, представленных в Росстандарт профильным техническим комитетом по стандартизации», — прокомментировали в беседе с RT в организации.
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Мелисса Тимофеева