Россиянам объяснили, почему лето — самое выгодное время для аренды квартиры в Москве

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Риелтор Апрелев: «Это связано с сезонным снижением спроса»
Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, что летний сезон является самым выгодным для аренды квартир в Москве, поскольку в это время наблюдается снижение цены на рынке.
Он добавил, что уже в августе цены на аренду квартир в столице начнут расти из-за трудовой миграции: многие люди начнут возвращаться в Москву из-за работы и учёбы.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года в столице вырос спрос на апартаменты без окон, на 2% по сравнению с периодом 2022 года. В основном такую недвижимость покупают инвесторы, которые сдают помещения в посуточную аренду. Зачастую апартаменты дешевле номера в гостинице, поэтому пользуются популярностью у тех, кто приехал в командировку или на временные заработки. При этом апартаменты относятся к нежилой недвижимости. Все лоты без окон представлены на вторичном рынке. 90% из них — на цокольных этажах зданий.
«Рынок жилья, в основном, сезонный. В летний период цены корректируются в сторону понижения. И это тот период, когда надо снимать жильё. Вы же все-равно на длительный период снимаете жилье и в этом смысле выбор очень сильно возрастает. Это связано с сезонным снижением спроса», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года в столице вырос спрос на апартаменты без окон, на 2% по сравнению с периодом 2022 года. В основном такую недвижимость покупают инвесторы, которые сдают помещения в посуточную аренду. Зачастую апартаменты дешевле номера в гостинице, поэтому пользуются популярностью у тех, кто приехал в командировку или на временные заработки. При этом апартаменты относятся к нежилой недвижимости. Все лоты без окон представлены на вторичном рынке. 90% из них — на цокольных этажах зданий.
Мелисса Тимофеева