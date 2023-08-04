Россиянам объяснили цель законопроекта об указании цены за л и кг товара в магазине

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что законопроект об указании цены за л и кг товара производителями необходим для того, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.