Россиянам объяснили цель законопроекта об указании цены за л и кг товара в магазине

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что законопроект об указании цены за л и кг товара производителями необходим для того, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.
«Сегодня привычные цены, объёмы, количество начинают менять. Причём продавцы имеют право это делать. Поэтому авторы и предложили данную инициативу, чтобы покупатель был проинформирован об этих маркетинговых шагах», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Он добавил, что подобные инициативы много лет назад уже вносились парламентариями.
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