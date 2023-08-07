Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад

Фото: istockphoto.com/xamtiw
Нутрициолог Анастасия Костомаха заявила, что при выборе шоколада надо обращать внимание на его состав, в который должны входить «какао тертое» и «масло какао».
«Соевый лецитин в составе не должен вас пугать. Он очень полезен для мозга и улучшения памяти. Но ему нужно знать меру в шоколадной плитке. Если шоколад совсем не тает в руке, то производитель переусердствовал с лецитином. Нормальный процент лецитина можно вычислить, посмотрев на тыльную сторону шоколадки», — добавила в беседе с Pravda.Ru Костомаха.
Также эксперт отметила, что в шоколаде не должно содержаться ароматизаторов и красителей.
А нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала о пользе лисичек, которые богаты бета-каротином.
«100 г содержат около 900 мкг этого вещества. Также в них есть клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника и регулирующая как уровень сахара в крови, так и уровень холестерина», — сказала в беседе с «Вестями Подмосковья» Козлачкова.
Кроме того, в лисичках содержатся витамины РР, А, В1 (тиамин), В6, аминокислоты, а также медь, калий и цинк, а их калорийность невысока.
При этом, отметила эксперт, не смотря на пользу этих грибов, увлекаться ими не стоит из-за их тяжёлого усвоения, в первую очередь, детям, пациентам с проблемами с ЖКТ.
Читайте также:
Россиянам рассказали, когда арбуз может быть смертельно опасен
Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно есть арбуз
Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно пить воду
Мелисса Тимофеева