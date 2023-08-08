Россиянам порекомендовали укреплять волосы пивом

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Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер заявила, что содержащиеся в солоде витамины A, E и группы B, полифенолы и минералы полезны для волос и волосяных луковиц при наружном использовании пива.
«Пиво является ингредиентом множества народных рецептов масок для волос или же используется в чистом виде. Оно помогает сделать шевелюру плотной и блестящей, укрепить волосяные луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для прически», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шнитцер.
По её словам, напиток способен обеспечивать рост волос. Специалист отметила, что способов использовать пиво для волос существует много.
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