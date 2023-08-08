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Россиянам порекомендовали укреплять волосы пивом

Технолог Шнитцер заявила о пользе пива для волос
08 августа 2023, 17:32

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер заявила, что содержащиеся в солоде витамины A, E и группы B, полифенолы и минералы полезны для волос и волосяных луковиц при наружном использовании пива.
«Пиво является ингредиентом множества народных рецептов масок для волос или же используется в чистом виде. Оно помогает сделать шевелюру плотной и блестящей, укрепить волосяные луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для прически», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шнитцер.

По её словам, напиток способен обеспечивать рост волос. Специалист отметила, что способов использовать пиво для волос существует много.


А трихолог Юлия Нагайцева заявляла, что шампуни от перхоти используются исключительно в период обострения, когда на коже присутствуют зуд и покраснения. Она отмечала, что такой вид шампуней назначается в течение 10–14 дней, некоторые случаи предполагают месячное использование шампуней от перхоти.

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#красота
#пиво
#волосы
#здоровье
#советы
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Подмосковные физики придумали приложение для определения спелости арбузов
08 августа 2023, 17:08

Фото: Istockphoto / coffeekai

Учёные Физтеха разработали мобильное приложение для определения спелости арбузов. Об этом рассказал один из авторов изобретения, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.
Программа доступна для устройств на базе операционной системы Android. Она изучает Wi-Fi-сигнал, пропущенный через овощи и фрукты, информируя пользователя о степени их зрелости.
«Преимущество проекта - в способности приложения понять качество плода, не нарушая его целостности. Есть физические и химические критерии спелости. Так, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Именно они влияют на уровень пропущенного через продукт Wi-Fi-сигнала», – пояснил Филонов в интервью «Известиям». 
Как отметил специалист, планируется доработать программу для других операционных систем. Её предложат внедрить в супермаркетах, чтобы покупатели сами определяли качество продуктов.

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#ученые
#мобильное приложение
#арбуз
#мфти
#физтех
#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог назвала топ-6 самых бюджетных и полезных продуктов
Нутрициолог Коробейникова рассказала, как из дешёвых продуктов собрать полезный обед
08 августа 2023, 13:11

Фото: IStock/AlexRaths

Полезные продукты не всегда должны быть дорогими, рассказала нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. Она рассказала «Радио 1», как собрать полноценный обед из шести ингредиентов.

Яйцо

Если под рукой у вас нет говядины или индейки, то на помощь может прийти обычное яйцо. Это самый полезный вид белка и чемпион по усвоению.

Петрушка

Петрушка — антисептик и источник суперполезных эфирных масел, отличное мочегонное и кладезь витаминов.

Капуста

К основному приёму пищи можно добавить капусту. Подойдёт любая: квашеная или свежая белокочанная, брюссельская, брокколи, цветная. В ней минимум калорий и максимум пользы и витаминов, клетчатки. Также она будет держать в тонусе ваш ЖКТ.
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение

Гречневая крупа

Гречка — это абсолютный лидер по концентрации полезных и питательных веществ среди всех круп. Она подходит большинству людей, её можно использовать в качестве гарнира.

Масло

Максимально полезными свойствами обладает кокосовое и оливковое масло. Кокосовое масло холодного отжима — источник природных липидов, идеально подходит для жарки на высоких температурах. Его также можно добавлять в каши или другие блюда. А вот оливковое масло идеально подойдёт для заправки салатов.

Специи

Самыми полезными специями считаются куркума и корица. Они особенно хороши для тех, кто мечтает о стройности. Они богаты антиоксидантами, которые расправляются со свободными радикалами.

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#продукты
#масло
#цена
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Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
07 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Министерство здравоохранения поддержало предложение Минфина, которое подразумевает увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей.
«Ведомости», со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова, пишут, что увеличение акцизов на табак и рост цен снизят потребление табака, а также вырастут поступления в бюджет.
 
«В связи с этим Минздравом РФ поддержан предложенный Минфином РФ подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Алексей Кузнецов.
21 июля Государственная дума приняла закон, который индексирует тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Ранее сообщалось, что согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.

Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%. Цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.

Счетная палата информировала о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в стране

В 2022 году в России не получилось уменьшить продажи сигарет и алкоголя, сообщает РБК. По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.

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#сигареты
#табак
#цена
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Правозащитник Павлов: К осени мясо в России начнёт дешеветь
07 августа 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов спрогнозировал снижение цен на мясо в России уже к осени.
«Курица достигла максимума, но сейчас идёт урожай, и цены на плодоовощную продукцию снижаются. Это балансирует потребительскую корзину. Потом к осени ситуация изменится — мясо подешевеет, овощи начнут дорожать. Корзина очень сбалансирована, там есть сезонный фактор. Поэтому, если она и будет расти быстрее, чем уровень инфляции — то максимум на 1-2%, но не более того», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.

Он также отметил, что рост стоимости мяса может быть связан как с объективными факторами производства, так и с «ценовым сговором» компаний. Однако, по словам эксперта, из-за импортозамещения эта продукция сейчас не так сильно зависит от импорта и колебаний курса.

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#мясо
#цены
#продукция
#рост
#экономика
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В России снизилась цена на сельдь
07 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/barol16

За первое полугодие 2023 года оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь упали на 21% и 10% по сравнению с уровнем 2022 года.
Об этом в понедельник, 7 августа, рассказали  в пресс-службе Росрыболовства.

В данный момент стоимость сельди тихоокеанской неразделанной равняется 62 рублям за 1 кг, а атлантической — 93 рублям за 1 кг. Стоимость филе минтая не изменилась с 2022 года — 205 рублей за 1 кг.

«Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок», — уверяют в Росрыболовстве.
Ранее сообщалось, что цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.

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#продукты
#рыба
#цены
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Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
Нутрициолог Костомаха рекомендовала обращать внимание на состав продукта
07 августа 2023, 18:13

Фото: istockphoto.com/xamtiw

Нутрициолог Анастасия Костомаха заявила, что при выборе шоколада надо обращать внимание на его состав, в который должны входить «какао тертое» и «масло какао».
«Соевый лецитин в составе не должен вас пугать. Он очень полезен для мозга и улучшения памяти. Но ему нужно знать меру в шоколадной плитке. Если шоколад совсем не тает в руке, то производитель переусердствовал с лецитином. Нормальный процент лецитина можно вычислить, посмотрев на тыльную сторону шоколадки», — добавила в беседе с Pravda.Ru Костомаха.

Также эксперт отметила, что в шоколаде не должно содержаться ароматизаторов и красителей.

Сама плитка шоколада, по словам специалиста, должна быть глянцевая и однородная.

А нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала о пользе лисичек, которые богаты бета-каротином.

«100 г содержат около 900 мкг этого вещества. Также в них есть клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника и регулирующая как уровень сахара в крови, так и уровень холестерина», — сказала в беседе с «Вестями Подмосковья» Козлачкова.

Кроме того, в лисичках содержатся витамины РР, А, В1 (тиамин), В6, аминокислоты, а также медь, калий и цинк, а их калорийность невысока.

При этом, отметила эксперт, не смотря на пользу этих грибов, увлекаться ими не стоит из-за их тяжёлого усвоения, в первую очередь, детям, пациентам с проблемами с ЖКТ.

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#питание
#здоровье
#врач
#шоколад
#грибы
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Россиянам рассказали, как правильно выбрать чай
Диетолог Дюваль рекомендовала обращать внимание на срок годности, упаковку и запах
07 августа 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/NATALYA KANISHCHEVA

Диетолог Анжелика Дюваль заявила, что при выборе чая следует обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах.
Так, по словам специалиста, в заварке чая не должно содержаться никакого мусора вроде веточек или примесей.

«После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом, то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма. Заварка должна пахнуть сухой травой, чаем», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дюваль.

До этого Анжелика Дюваль заявляла, что шашлык не стоит сочетать с хлебом и другими жирными продуктами, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем.

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#чай
#рекомендации
#врач
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На российском рынке увеличился спрос на подержанные автомобили
07 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/everydayplus

Ажиотажный спрос в июле пришёлся на автомобили с пробегом.
«КоммерсантЪ» пишет, что в дилерских центрах продажи за июль выросли на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах заметен рост на 15%.
 
«В целом спрос растет вместе с курсом валют, поскольку люди, которые купили евро/доллары во время низких курсов, стремятся обменять их обратно на рубли, а потом потратить сбережения на товары длительного пользования»,— объяснил изданию директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.
Эксперты назвали ситуацию нетипичной: покупательская активность зачастую снижается в летний период. Они считают, что скачок спроса связан с ослабленным рублём и ростом утилизационного сбора.
 
В данный момент цены на автомобили не выросли, но рост неизбежен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.

В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.

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#машины
#покупка
#автомобили
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В России подешевели духи и туалетная вода
07 августа 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Born to be blue

Цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
 
Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
 
При этом рост цен не оказал влияния на популярность данных товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — 5%.

Ранее креативный директор российского парфюмерного бренда Марсель Гуров рассказал, от чего зависит цена духов: от сложности выращивания сырья и методов выделения эфирных масел.

Также на цены влияет и оформление духов: флакон, распылитель, услуги маркетинга и многое другое. На росте цен существенно сказалась логистика поставок импортной готовой продукции и составляющих.

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#парфюм
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