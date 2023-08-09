Россиянам предложили пить цикорий вместо дорожающего кофе

Фото: IStock/Elena Pavlova
Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на свою продукцию с сентября. По их словам, импорт подорожал из-за падения курса рубля.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что до продукция всех импортных товаров может подорожать на 30% до конца года. Об этом он рассказал в интервью «Радио 1».
Отметим, некоторые эксперты уверены, что ритейлерам придётся договариваться с производителями об увеличении промоакций. Считается, что россияне, которые живут в режиме строгой экономии, не смогут позволить себе покупать продукцию по высоким ценам.
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«В пределах до 30 процентов стоит ожидать роста до Нового года. Всё импортное становится менее доступным. Такая тенденция будет сохраняться и в следующем году тоже. Может быть, часть потребителей перейдёт на другие виды напитков, будут больше пить заменителей кофе, например, цикорий. Или будут больше краснодарский чай пить, так как это будет более доступно по цене», — сказал Шапкин.
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Екатерина Шмакова