Россиянам раскрыли, как перестать тратить деньги впустую

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Растрачивать деньги понапрасну можно перестать, если формулировать чёткие цели и задачи, а также грамотно анализировать траты.
Так, при постановке задач важно ставить конкретные, а не эфемерные цели. Кроме этого, необходимо прорабатывать эти цели и задачи, а именно узнавать и планировать, какая именно сумма будет затрачена. И здесь, как считают специалисты, не обойтись без анализа финансов, в чём существенно может помочь, например, ведение дневника. В него рекомендуется записывать все свои ежедневные траты для того, чтобы выявить среди ненужные и исключить их.
Как пишет «Москва 24», в экономии средств и грамотном их использовании также пригодиться избегание спонтанных покупок. Для этого перед походом в магазин составлять список необходимого. Кроме этого, эксперты не советуют заходить в магазины в плохом настроении, поскольку в таком состоянии вероятность спонтанного приобретения чего-либо намного выше из-за эмоционального состояния.
До этого россиян рассказали об аптечном средстве, которое может идеально очистить ванну. Как передаёт utro.ru, поверхности ванной и кухни можно вычистить с помощью смеси из нашатыря, хозяйственного мыла и пищевой соды.
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Как пишет «Москва 24», в экономии средств и грамотном их использовании также пригодиться избегание спонтанных покупок. Для этого перед походом в магазин составлять список необходимого. Кроме этого, эксперты не советуют заходить в магазины в плохом настроении, поскольку в таком состоянии вероятность спонтанного приобретения чего-либо намного выше из-за эмоционального состояния.
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Мелисса Тимофеева