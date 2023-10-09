Россиянам раскрыли, как перестать тратить деньги впустую

На качестве кожи в осеннее время сказывается сразу несколько факторов: недостаток солнечного света, холод, ветер, продолжительные дожди, отсутствие витаминов. Правильно подобранный уход поможет решить проблемы с обветриванием, сухостью и покраснением кожи, однако с ее восстановлением на более глубоком уровне справится только правильное питание. Редакция «Радио 1» расскажет, какие продукты обязательно нужно употреблять с наступлением осени, чтобы сохранить здоровую и красивую кожу.