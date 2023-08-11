Россиянам раскрыли, как правильно выбирать люстру

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Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что при выборе люстры нужно учитывать охват площади освещения, а также высоту, размеры и подходящую под дизайн модель.
«Общую мощность для конкретного помещения можно рассчитать по следующей формуле: площадь помещения умножить на рекомендуемый показатель мощности. Если потолки выше трёх метров, то получившуюся мощность нужно умножить ещё как минимум на 1,5, так как высокие потолки «съедают» часть света», — пояснил в беседе с NEWS.ru Васильев.
Кроме этого, надо учесть и форму люстры, материал, из которого изготовлены плафоны, поскольку они также влияют на освещение.
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