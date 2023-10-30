Россиянам раскрыли способы экономить на ЖКХ

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Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что скидки на оплату услуг ЖКХ положены льготникам.
«Это, конечно, не очень большая экономия. Но тем не менее, для малосостоятельных людей любой плюс – это плюс, а не минус. Уже не говоря о том, что в общем масштабе с точки зрения экологии любая экономия энергии только приветствуется», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.
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