Россиянам рассказали, что делать при затоплении квартиры соседями

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В пресс-службе Роскачества заявили, что в случае, если затапливают соседи, в первую очередь, необходимо обесточить помещение.
«В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды мало, и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне», — приводит RT сообщение пресс-службы.
Также рекомендуется убедиться, что люди и животные находятся в безопасном от затопления месте, а все ценные вещи и документы из пострадавшей убрать.
По словам специалистов, если после высыхания квартире нанесён существенный ущерб, надо его зафиксировать, а также сделать фотографии и видео.
Отмечается, что в случае, если квартира застрахована, то оплатить ремонт может страховая компания. Также возместить ущерб может либо собственник жилья, где произошла утечка, либо управляющая компания, если происшествие случилось из-за их действий или, наоборот, бездействия.
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