Россиянам рассказали, что необходимо знать при оформлении турстраховки

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«Надо очень внимательно читать договор, входит ли туда обострение хронических заболеваний, травмы при занятии спортом. Так, в Минздраве РФ существует спецотдел, который занимается транспортировкой наших граждан из-за границы, если они попали там в госпиталь и находятся в тяжёлом состоянии. Есть специальная служба сопровождения врачей, она практически бесплатная», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Круглый.
Он уточнил, что в страхование жизни туриста входит страховка выезда за рубеж. Также Круглый рекомендовал не отказываться от медицинской страховки.
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