Россиянам рассказали, как изменится стоимость тарифов из-за подорожания LTE в 10 раз

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Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра в 2024 году может вырасти вдвое, если Минцифры согласует новую методику расчета этого платежа и исключит скидку компаниям за пользование спектром для 4G.
Однако шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн уверен, что это почти никак не отразится на тарифах россиян. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что регулятор не позволит оператором поднять цены, так как тарифы уже повышали в начале 2023 года.
Специалист объяснил, что операторы должны были готовиться к росту стоимости LTE, так как государство предоставляло частоты со скидкой долгое время.
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«Уже было небольшое повышение тарифов в начале этого года, но потом была отмена платы за раздачу интернета. Так что где-то мы теряем, где-то находим <…> Конечно, операторская прибыль от этого снизится, они захотят взять это с тех, кто платит. Но я думаю, что здесь вопрос будет дискуссионный и регулятор не позволит этого сделать», — отметил Букштейн.
«Льгота, которая была предоставлена операторам, использующим 4G как новую технологию, была ниже установленной цены. Теперь это возврат к установленной цене. Так что у операторов был не один год, чтобы сэкономить на плату на частоты. Но вообще плата за частоты занимает от прибыли операторов всего 1%. Так что в соотношении с общей операторской прибылью здесь не такие большие цифры будут», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова