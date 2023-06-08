Россиянам рассказали, как обезопасить себя на воде

Фото: фотобанк Московской области
Эксперт по безопасности Макеев: Главное – не поддаваться панике
Эксперта по безопасности Михаил Макеев заявил, что во время отдыха на воде (на море, речке или озере) для собственной безопасности нужно следовать нескольким простым правилам, главное из которых – ни при каких обстоятельствах не поддаваться панике.
Он добавил, что также на воде необходимо избегать заплывов далеко от берега, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, стараться не использовать во время непогоды мобильные плавучие средства, такие, как матрас, доска для сёрфинга и т.д.
Ранее российский турист утонул в море в районе пляжа Патонг, который находится на таиландском острове Пхукет. В момент происшествия жена мужчины была на берегу и не смогла помочь мужу. Пара жила в одном из отелей Патонга. Они пришли утром на пляж. Несмотря на сильные волны, мужчина всё равно пошёл плавать. Власти Пхукета узнали о гибели туриста из России. Труп россиянина обнаружили местные жители.
«Если вы поняли, что начали тонуть, ни в коем случае не поддавайтесь панике. Надо, в первую очередь, контролировать дыхание. До тех пор, пока человек контролирует своё дыхание, он представляет собой поплавок, который не может утонуть. Стресс сковывает грудную клетку и дыхательные мышцы, из-за чего человек начинает задыхаться и захлебываться», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Макеев.
Ранее российский турист утонул в море в районе пляжа Патонг, который находится на таиландском острове Пхукет. В момент происшествия жена мужчины была на берегу и не смогла помочь мужу. Пара жила в одном из отелей Патонга. Они пришли утром на пляж. Несмотря на сильные волны, мужчина всё равно пошёл плавать. Власти Пхукета узнали о гибели туриста из России. Труп россиянина обнаружили местные жители.
Мелисса Тимофеева