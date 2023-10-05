Россиянам рассказали, как организовать правильное хранение вещей

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Для оптимизации вещей в шкафе эксперты рекомендуют использовать многоярусные плечики, с помощью которых можно размещать больше одежды.
При этом, нужно помнить о вреде глажки и частой стирки джинсов, поскольку это разрушает волокна ткани и делает некогда стильную вещь тонкой и блеклой. Также деним лучше в не очень горячей воде. Как передаёт utro.ru, после стирки в стиральной машине джинсовые вещи лучше вынимать из устройства, чтобы они не набрались неприятного запаха и волглости.
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