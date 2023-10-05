Россиянам рассказали, как организовать правильное хранение вещей

Каждый покупатель может столкнуться с такой неприятностью в магазине, как случайно испорченный им товар. Для этого достаточно нечаянно задеть стоящую на краю стеклянную емкость или потянуться за товаром на верхнюю полку. Редакция «Радио 1» расскажет, в каких случаях магазин имеет право потребовать компенсацию ущерба и как себя правильно вести в подобной ситуации.