Россиянам рассказали, как получить скидку при покупке новой машины

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«Чтобы понизить цену у дилера, нужно иметь в виду конкурентов. Можно обзвонить разные дилерские центры и узнать, кто и что предлагает. Выписать всё это, а после этого звонить всем, раскрывать предложения и предлагать сделать скидку. Как правило, это работает», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Субботин.
Ранее главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков заявил, что для защиты машины от перегрева в жаркую погода важно по возможности оставлять автомобиль в тени, а также использовать отражающий экран под ветровым стеклом. Отдельно стоит защищать от перегрева двигатель автомобиля.