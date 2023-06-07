Россиянам рассказали, как правильно хранить землянику

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Кроме того, по словам эксперта, перед употреблением землянику следует хорошо промыть, поскольку на ягодах может оставаться сальмонеллы и кишечная палочка.
«Плоды земляники полезно есть тем, у кого имеются воспалительные процессы в желудке и желчном пузыре. Эти ягоды нормализуют обменные процессы в организме. Но не только плоды имеют исцеляющие свойства, но и листья земляники, которые обладают мочегонным эффектом», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
До этого Елена Соломатина заявляла, что употребление молока в чрезмерных количествах может спровоцировать разрушение суставов. Однако парадокс в том, что молоко, обычно, наоборот пьют для укрепления костей.
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