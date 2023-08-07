Россиянам рассказали, как правильно выбрать чай

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Диетолог Анжелика Дюваль заявила, что при выборе чая следует обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах.
Так, по словам специалиста, в заварке чая не должно содержаться никакого мусора вроде веточек или примесей.
До этого Анжелика Дюваль заявляла, что шашлык не стоит сочетать с хлебом и другими жирными продуктами, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем.
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«После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом, то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма. Заварка должна пахнуть сухой травой, чаем», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дюваль.
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Мелисса Тимофеева