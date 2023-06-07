Россиянам рассказали, как правильно выбрать коньяк

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По словам специалистов, в первую очередь нужно всегда обращать внимание на этикетку. Именно там должны быть указаны (причем обязательно на русском языке) сведения о сортах, месте сбора и годе урожая тех сортов винограда, которые использовались для производства коньяка. Кроме того, поскольку многие производители используют фирменные бутылки, то можно зайти к ним на сайт и посмотреть, как должна выглядеть нормальная, а не контрафактная продукция.
Ранее руководитель центра исследований алкогольного рынка ЦИФРРА Вадим Дробиз в беседе с «Радио 1» рассказал, что сегодня пиво и слабоалкогольные напитки заместили на российском рынке винодельческую продукцию. Он подчеркнул, что рост потребления вина не наблюдается в последние 25 лет.