Россиянам рассказали, как привлечь в дом изобилие и благополучие

Фото: istockphoto.com/fizkes
Мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева заявила, что для привлечения в дом изобилия и благополучия лучше разместить семейные фотографии, на которых изображены все члены семьи, включая питомцев.
Она отметила, что фото лучше расположить в центральной комнате или на восточной стене гостиной.
При этом, на фотоснимках все члены семьи должны быть искренне счастливыми и улыбаться.
Специалист добавила, что хотя бы раз в несколько лет фотографии важно обновлять.
А астролог Василиса Володина заявила, что августовских львов в сентябре ожидают крупные доходы, а также глобальные перемены в личной жизни. Как передаёт utro.ru, для Близнецов, Раков, Весов и Скорпионов месяц ожидается эмоциональным и достаточно сложным, а у Стрельцов, Дев, Тельцов и Овнов в первом осеннем месяце могут возникнуть испытания и неприятные сюрпризы.
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При этом, на фотоснимках все члены семьи должны быть искренне счастливыми и улыбаться.
«При этом очень важно, чтобы на кадрах было запечатлено истинное счастье, чтобы все члены семьи были радостными, а улыбки – реальными», – отметила в беседе с «Москвой 24» Горностаева.
Специалист добавила, что хотя бы раз в несколько лет фотографии важно обновлять.
А астролог Василиса Володина заявила, что августовских львов в сентябре ожидают крупные доходы, а также глобальные перемены в личной жизни. Как передаёт utro.ru, для Близнецов, Раков, Весов и Скорпионов месяц ожидается эмоциональным и достаточно сложным, а у Стрельцов, Дев, Тельцов и Овнов в первом осеннем месяце могут возникнуть испытания и неприятные сюрпризы.
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Мелисса Тимофеева