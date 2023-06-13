Россиянам рассказали, как выбрать безопасную для здоровья клубнику

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Диетолог Соломатина назвала признаки опасной клубники
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, что о качестве клубники, сезон продаж которой уже начался, говорит, в первую очередь, её внешний вид и запах.
Она отметила, что особо остро на нитраты реагируют беременные и дети. Но отравится некачественной ягодой может любой.
Соломатина напомнила, что клубника содержит витамин С, антиоксиданты, предотвращающие развитие серьёзных заболеваний, пектин, салицилаты, а также калий, способный вывести лишнюю жидкость из организма, понизить АД, улучшить метаболизм и успокоить.
Елена Соломатина также заявила, что землянику в холодильнике можно хранить не более пяти дней, а поскольку это скоропортящийся продукт, то специалист рекомендовала есть ягоду сразу. Кроме того, по словам эксперта, перед употреблением землянику следует хорошо промыть, поскольку на ягодах может оставаться сальмонеллы и кишечная палочка.
Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева заявила о связи между качеством сна и работой пищеварительной система, в частности, кишечника. Как передают «Дни.ру», регулярные нарушения ночного сна усугубляют явления стресса, оказывая влияние на весь организм в целом, особенно на органы, которые содержат много нервных волокон. Одним из таких органов является кишечник. По словам специалиста, одно из исследований показало, что у молодых людей, страдающих от нехватки сна, в крови повышен уровень гормона, повышающего аппетит.
«Клубника, перекачанная нитратами, совершенно сухая, но, когда её разрезаешь, там много белых прожилок. Есть белая клубника, но тогда она должна быть такого цвета вся, а не только внутри. Чтобы понять, долго ли она лежала, обратите внимание на хвостики и зёрнышки: они не должны быть завядшими и вдавленными. Если клубника не имеет аромата, это тоже плохо», – сказала в беседе с «Абзацем» Соломатина.
Соломатина напомнила, что клубника содержит витамин С, антиоксиданты, предотвращающие развитие серьёзных заболеваний, пектин, салицилаты, а также калий, способный вывести лишнюю жидкость из организма, понизить АД, улучшить метаболизм и успокоить.
Елена Соломатина также заявила, что землянику в холодильнике можно хранить не более пяти дней, а поскольку это скоропортящийся продукт, то специалист рекомендовала есть ягоду сразу. Кроме того, по словам эксперта, перед употреблением землянику следует хорошо промыть, поскольку на ягодах может оставаться сальмонеллы и кишечная палочка.
Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева заявила о связи между качеством сна и работой пищеварительной система, в частности, кишечника. Как передают «Дни.ру», регулярные нарушения ночного сна усугубляют явления стресса, оказывая влияние на весь организм в целом, особенно на органы, которые содержат много нервных волокон. Одним из таких органов является кишечник. По словам специалиста, одно из исследований показало, что у молодых людей, страдающих от нехватки сна, в крови повышен уровень гормона, повышающего аппетит.
Мелисса Тимофеева