Россиянам рассказали, как выбрать загородный дом

Фото: фотобанк Московской области
Так, загородные дома могут быть представлены в виде таунхаусов или коттеджей. У каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы. В беседе с «Вечерней Москвой» Левченко отметила, что достоинствами таунхаусов являются отдельный вход в каждую часть строения, наличие собственного земельного участка, невысокие коммунальные платежи, достоинствами коттеджей — собственный земельный участок любой площади, приличное расстояние до соседей, выполнение ремонтных и строительных работ не требует особых согласований.
Ранее эксперты по недвижимости рассказали, что 35% продаж нового жилья бизнес-класса в Москве осуществляется покупателям, которые приехали из других регионов. При этом, дорогая московская недвижимость наиболее интересна жителям из Сибири и юга России. Так, при выборе объекта клиенты чаще всего ориентируются на расположение (59,62%), современную архитектуру (30,77%) и цены (15,38%).