Россиянам рассказали, как защитить автомобиль от жары

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Отдельно стоит защищать от перегрева двигатель автомобиля.
«Двигатель автомобиля защитить от перегрева сложно. Для двигателя будет полезно, если последние километры поездки проехать спокойно, с наименьшей нагрузкой на двигатель и трансмиссию. Иначе все элементы будут нагреваться. Если салон охладился, можно отключить кондиционер. Тогда двигатель будет менее горячим», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.
Ранее замглавного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков заявил, что потребительский кредит на покупку автомобиля не выгоден, поскольку человек в конечном счёте платит ещё и за использование «взятых» средств. При этом, как отмечает специалист, переплаты в автокредитах могут быть неявными для потребителя, а «тщательно замаскированными».