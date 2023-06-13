Россиянам рассказали о книгах, способных изменить жизнь

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Журналист Мильчин назвал топ-5 литературных произведений
Литературный критик, журналист Константин Мильчин перечислил произведения, которые смогли изменить его мировоззрение и даже жизнь, среди них Плутарх «Сравнительные жизнеописания», роман-пенталогия Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» и «Путешествие на Запад» китайского писателя и поэта У Чэнъэна.
Отдельно Мильчин выделил русские сказки. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что трёхтомник народных русских сказок под редакцией Александра Афанасьева является одним из лучших творений фольклорного жанра.
При этом, он отметил, что его личный список литературы состоит из произведений, затрагивающих культуру разных стран мира.
Ранее американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс перечислил книги, которые необходимо прочесть за лето. К ним он отнёс «Завтра, и завтра, и завтра» Габриэль Зевин и «Рождённый в темноте» Говарда Френча. Роман Габриэль Зевин «Завтра, и завтра, и завтра» повествует о двух друзьях, которые увлечённо работают над проектом – разработкой видеоигры, которая впоследствии становится хитом и приносит им славу и деньги. А произведение Говарда Френча «Рождённый в темноте» является научно-популярным и повествует о многовековой истории африканского континента.
Отдельно Мильчин выделил русские сказки. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что трёхтомник народных русских сказок под редакцией Александра Афанасьева является одним из лучших творений фольклорного жанра.
Ранее американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс перечислил книги, которые необходимо прочесть за лето. К ним он отнёс «Завтра, и завтра, и завтра» Габриэль Зевин и «Рождённый в темноте» Говарда Френча. Роман Габриэль Зевин «Завтра, и завтра, и завтра» повествует о двух друзьях, которые увлечённо работают над проектом – разработкой видеоигры, которая впоследствии становится хитом и приносит им славу и деньги. А произведение Говарда Френча «Рождённый в темноте» является научно-популярным и повествует о многовековой истории африканского континента.
Мелисса Тимофеева