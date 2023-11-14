Россиянам рассказали о необычном способе избежать лишних трат

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Финансовый консультант Ирина Коннова заявила, что во избежание лишних трат можно делать покупки в наушниках, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы.
«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коннова.
Она также отметила, что на лишние траты, в частности на продукты, негативно влияют нездоровые перекусы.
Ранее в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.
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Мелисса Тимофеева