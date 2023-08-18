Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%

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Уже со следующей недели несколько российских банков повысят ставки по ипотеке на два процентных пункта. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. Однако до сих пор на рынке можно встретить предложения от застройщиков со ставкой 0,1%. Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» об опасности таких кредитов.
«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала Александра Пожарская.Читайте также:
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Екатерина Шмакова