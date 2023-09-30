Россиянам рассказали, почему не стоит покупать iPhone 15 в интернете

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iPhone 15 и другие новые модели смартфонов, которые продаются в интернете, в том числе и через «серый» импорт, могут не поддерживать российский диапазон связи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
По её словам, смартфоны, продающиеся в интернете, не дают никаких гарантий качества покупателям, в отличие от ритейлеров, которые продают устройства официально.
Голицына отметила, что каждая модель смартфона предназначается для использования в разных странах, поэтому они заранее запрограммированы под определённого оператора. Таким образом, если приобрести iPhone из США, он может просто не подключиться к российской сети, и пользователь останется без мобильной связи. То же касается и частотного диапазона, отличающегося в разных странах.
Кроме того, эксперт отметила, что крупные российские сети самостоятельно сертифицируют товары и предоставляют покупателю гарантию, чего не делают продавцы в интернете.
Напомним, что презентация нового iPhone 15 прошла 12 сентября. Смартфоны представлены в пяти цветах – чёрном, голубом, салатовом, жёлтом и розовом. А корпуса версий Pro и Pro Max впервые были изготовлены из титана.
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Голицына отметила, что каждая модель смартфона предназначается для использования в разных странах, поэтому они заранее запрограммированы под определённого оператора. Таким образом, если приобрести iPhone из США, он может просто не подключиться к российской сети, и пользователь останется без мобильной связи. То же касается и частотного диапазона, отличающегося в разных странах.
Напомним, что презентация нового iPhone 15 прошла 12 сентября. Смартфоны представлены в пяти цветах – чёрном, голубом, салатовом, жёлтом и розовом. А корпуса версий Pro и Pro Max впервые были изготовлены из титана.
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Анастасия Чинкова