Россиянам рекомендовали заранее готовиться к Новому году

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Доцент кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что закупаться к Новому году стоит заранее из-за роста цен на алкоголь и продукты ближе к празднику.
«Об организации новогоднего корпоратива и приобретении подарков лучше позаботиться заранее. Заранее можно приобрести алкоголь. Из-за повышения импортных пошлин недорогая винная продукция из Франции, Италии и Португалии совсем скоро может подорожать на 42-50%. Чуть меньше, но также активно может вырасти цена на сладкие подарки для детей. Если не предпринять меры по досрочному приобретению подарков, то покупка «новогодней корзины» обойдётся в этом году на 15-20% дороже», – констатировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.
По её словам, перед праздниками также могут вырасти в цене аксессуары и товары для красоты.
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