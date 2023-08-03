Россияне будут постепенно отказываться от мяса

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По итогам 2023 года спрос на мясо на растительной основе вырастет на 15%.
Такие прогнозы делают аналитики компании INFOLine, пишет «Лента.ру».
Пик продаж растительного мяса (продукт, который состоит из растительного белка и по свойствам напоминает натуральное мясо), ожидают в мае-августе и конце декабря. В эти периоды спрос фиксируется на котлеты (+17%) и наггетсы (+6%), а интерес к растительным колбасам ждёт падение на 8%.
Тенденция отказа от натурального мяса и рыбы появилась ещё в канун Нового 2023 года. В декабре аналитики отметили значительный рост спроса на товары со вкусом рыбы (+10%) и котлеты (+5%).
Постепенный отказ жителей России от натурального мяса прогнозировал эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. Он считает, что переход на растительные продукты случится в ближайшие десятилетия. По его мнению, через 10 лет клеточное мясо, которое вырастили из животных клеток в лабораторных условиях, начнут производить в больших масштабах. Это отразится на смене вкусовых предпочтений россиян.
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Пик продаж растительного мяса (продукт, который состоит из растительного белка и по свойствам напоминает натуральное мясо), ожидают в мае-августе и конце декабря. В эти периоды спрос фиксируется на котлеты (+17%) и наггетсы (+6%), а интерес к растительным колбасам ждёт падение на 8%.
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Мария Фирсова