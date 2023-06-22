Россияне начали экономить на кондиционерах

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«Средний чек покупки равняется 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года. Число покупок выросло на 67%», — приводит NEWS.ru сообщение экспертов.
А эксперт по бытовой технике Валерий Метко заявил, что выбирать мастера по установке кондиционера лучше не через различные специализированные онлайн-площадки, а с помощью так называемого сарафанного радио, опираясь на отзывы друзей и знакомых. Он также рассказал, что ориентироваться на качество можно и по цене. Так, хороший мастер с приличными комплектующими вполне может работать в ценовом диапазоне от 7 до 12 тысяч рублей.